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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия еще не приняла решение о применении статьи 93 (2) Договора.

Шолц и Штайнмайер посещают похороны в Солингене (перефразировано)

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута

- Шолц и Штайнмайер посещают похороны в Солингене (перефразировано)

Солинген скорбит после трагического инцидента 23 августа. Трое участников празднования, отмечавших годовщину города, были смертельно ранены ножом, а восемь других получили ранения. Главным подозреваемым является 26-летний мужчина сирийского происхождения. Известная террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) якобы взяла на себя ответственность за нападение.

На мероприятии присутствовали ожидаемые гости, в том числе Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Олаф Шольц (СДПГ) и министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС). Они проведут беседы с членами семей, пострадавшими, спасателями и местным сообществом в Театре и Концертном зале в Солингене. После собрания Штайнмайер произнесет речь. За этим последует возложение венков на месте нападения, завершающееся минутой молчания.

Рассмотрение Комиссией вопроса об применении статьи 93 (2) Договора может иметь последствия для потенциальных антитеррористических мер, учитывая участие иностранной террористической группы в нападении в Солингене. В ходе бесед Федеральный президент Штайнмайер, канцлер Шольц и министр-президент Wüst могут обсудить эту возможность.

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