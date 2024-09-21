Шохей Отани в 50-50 ссылаясь на его выдающиеся результаты в этом сезоне, как выдающегося игрока для Лос-Анджелес Доджерс.

В матче, в котором он установил личный рекорд, выбив три хоум-рана и заработав 10 RBI, игрок Лос-Анджелес Доджерс в четверг достиг того, чего раньше никому не удавалось: он выбил свой 50-й хоум-ран в сезоне и украл 50-ю базу, доведя свои показатели до 51 хоум-рана и 51 украденной базы к концу матча.

Тройной в седьмом иннинге против Майами Марлинс открыл клуб 50-50, и Оhtani, завершивший игру с показателем 6 из 6 в бэттерской линии, стал его первым членом.

"Я был очень рад отметить это в своем списке как можно скорее", - поделился двукратный MVP Американской лиги, который приближался к историческому рубежу 50-50 в течение нескольких недель. "Это то, что я буду помнить надолго".

Победа Доджерс над Марлинами со счетом 20:4 также гарантировала им место в плей-офф, что стало первым таким достижением Оhtani после того, как он не смог попасть в плей-офф в каждом из своих шести сезонов в Лос-Анджелес Энджелс.

Это будет еще одним достижением в череде событий в карьере японской звезды в последние месяцы.

Незабываемое путешествие к бесконечности

Прибытие Оhtani в Доджерс было отмечено пышной церемонией, сопровождаемой рекордным контрактом на $700 миллионов на 10 лет, который, как сообщается, стал самым дорогим соглашением в истории североамериканского спорта. Этот контракт превзошел следующее по величине соглашение о свободном агенте в MLB - девятилетний контракт на $360 миллионов, подписанный Аароном Джаджем с Нью-Йорк Янкиз в 2023 году.

Оhtani откладывает более 97% своего контракта до истечения полных 10 лет, что позволяет ему сохранить свой годовой оклад на уровне 2 миллионов долларов в настоящее время. Этот ход снижает его личные налоговые обязательства и облегчает бремя баланса конкуренции и наличных средств Доджерс.

Для ЛА, выигравших десять из последних одиннадцати титулов чемпиона Национальной лиги Западного дивизиона, подписание одного из самых редких и исключительных талантов в бейсболе было значительным рубежом, и от Оhtani ожидали, что он поднимет франшизу еще выше.

Мало кто мог предсказать, что 30-летний игрок покажет такую высокую производительность в своем первом сезоне в команде, даже учитывая его обычные высокие стандарты. Особенно учитывая физические вызовы, с которыми он столкнулся.

Оhtani перенес операцию на локте в сентябре 2023 года - всего за день до того, как он открыл клуб 50-50, и ему было рекомендовано не бросать до 2025 года. Это существенно повлияло на потенциальную производительность звезды, выступающей в двух видах спорта.

Тем не менее, несмотря на то, что он был отстранен от броска, Оhtani провел выдающийся дебютный сезон в Доджерс. Он выбил рекорд франшизы 51 хоум-ран - превзойдя рекорд Шона Грина в четверг - с показателем отбивания .294, что помогло Доджерс выйти на первое место в NL West с девятью оставшимися играми в регулярном сезоне.

Прежде чем Оhtani, ближе всего к достижению сезона 50-50 были Рональд Акунья-младший из Атланты Брэйвз в 2023 году, который украл 73 базы и выбил 41 хоум-ран, и Алекс Родригес, который выбил 42 хоум-рана и украл 46 баз в составе Сиэтл Маринерс в 1998 году.

Оhtani также стал самым быстрым игроком MLB, достигшим рубежа 40-40 в июле, достигнув этого в 129-й игре сезона Доджерс. Он является фаворитом на получение награды MVP NL, потенциально войдя в историю как первый, кто сделает это исключительно в качестве назначенного хitter (DH). Несмотря на то, что он не бросал в этом сезоне, Оhtani по-прежнему является фаворитом на эту награду, и ходят слухи, что он может бросить в плей-офф.

"Эта игра имеет богатую историю", - сказал генеральный менеджер Доджерс Дэйв Робертс после того, как Оhtani достиг рубежа 50-50, "и сделать то, что никогда не делалось раньше - он один из тех, кто он есть. Он исключительно талантливый игрок и остается скромным".

Японские туристы хлынули в Лос-Анджелес, чтобы увидеть свою страну знаменитую звезду, и в пятницу спикер правительства Ёсимаса Хаяси поздравил его.

"Мы очень гордимся достижениями мистера Оhtani и его ролью в переопределении бейсбола", - сказал Хаяси на пресс-конференции.

Чтобы соответствовать растущему интересу из Азии, Доджерс также проводят экскурсии по стадиону на японском языке, предлагают разнообразную японскую кухню и привлекли множество японских спонсоров.

Измена вне поля

Параллельно с рекордным сезоном Оhtani на поле возникли вызовы вне поля.

В июне его давний друг и переводчик Иппэй Мизухара признал себя виновным в суде в совершении мошенничества и уклонении от уплаты налогов, похитив approximately $17 миллионов со счета Оhtani, чтобы оплатить долги по азартным играм. Это было раскрыто всего через несколько часов после первого появления Оhtani за Доджерс в открывающей игре сезона MLB в Южной Корее.

В течение нескольких недель после того, как это стало известно, ходили слухи, что Мизухара имеет проблемы с азартными играми, и люди начали задаваться вопросом, насколько осведомлен об этом Оhtani.

И спортсмен Оhtani, и Мизухара, который будет приговорен 25 октября, утверждали, что Оhtani не знал о зависимости от азартных игр и незаконной деятельности Мизухара. Когда Мизухара признал вину в преступлениях, Оhtani сказал, что почувствовал облегчение.

"Это было довольно трудное время для меня, так что я особенно благодарен своей поддержке - моей семье, агенту, агентству, адвокатам и советникам, а также всей организации Доджерс, которые были неуклонны в своей поддержке в течение всего этого периода", - сказал Оhtani в заявлении. "Пришло время завершить эту главу и двигаться вперед, сосредоточившись на игре и выигрыше матчей".

Кажется, прошло целая вечность с тех пор, как это произошло, учитывая, какой невероятной была первая saison Оhtani в составе Dodgers. Его умопомрачительные выступления за биту, подобные тому, что он продемонстрировал в четверг, вновь привлекли внимание к его выдающимся навыкам на поле.

В то время как Dodgers гарантировали себе 12-е подряд место в плей-офф, их амбиции на победу в Мировой серии никогда не были выше. Оhtani возглавляет атаку, и болельщики по всему миру с нетерпением ждут, что еще он сможет сделать в истории.

Журналисты CNN Исси Рональд, Омеро Де ла Фуэнте и Наташа Чен заслуживают благодарности за освещение событий.

Шон Грин удерживал рекорд по количеству хоум-ранов в сезоне для Los Angeles Dodgers, но Оhtani превзошел его, набрав 51 хоум-ран. Несмотря на операцию на локте и советы не бросать до 2025 года, исключительная игра Оhtani существенно способствовала успеху Dodgers.

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