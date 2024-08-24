Шохей Отани становится частью знаменитой группы 40-40 после поразительного хоумрена.

Шогун Охта́ни побил рекорд, став первым, кто в одном сезоне выбил 40 хоум-ранов и украл 40 баз, сделав это за 126 игр, превзойдя всех остальных спортсменов. Это достижение принесло ему титул первого игрока Доджерс, добившегося этого выдающегося рубежа, так как его хоум-ран с полной базой в 9-м иннинге обеспечил впечатляющую победу со счетом 7-3 над Тампа-Бэй Рейс.

"Это один из моих самых любимых моментов", - поделился Охта́ни через переводчика Уилла Иретона, как сообщает MLB.com. "Надеюсь, в будущем создать еще больше незабываемых моментов".

Охта́ни уже украл базу в 4-м иннинге, стремительно переместившись с первой на вторую, пока шел подачи.

Когда наступил нижний 9-й иннинг, счет был 3-3, и базы были загружены. Охта́ни тогда удачно выбил мяч в право-центр с подачи питчера Рейс Коллина Пиче, который едва не достал аутфилдер Рейс Хосе Сири, что привело к хоум-рану.

Пока Охта́ни оббегал базы, его встречали ликующие товарищи по команде, которые обнимали его по возвращении, празднуя триумфальное возвращение.

"Это невероятная история - 40-40 в один вечер", - сказал менеджер Доджерс Дэв Робертес, как передает ESPN. "Я не думаю, что это когда-либо случалось, и затем он выигрывает с гранд-слэмом. Он не чужд драматизму, и это опыт, который я буду ценить навсегда".

Вступление Охта́ни в эксклюзивный клуб 40-40 наряду с Альфонсо Сориано, Хосе Кансеко, Рональдом Акунья-младшим, Алексом Родригесом и Барри Бондом знаменовало еще одно выдающееся достижение в его карьере. Однако стоит отметить, что он и другие члены клуба 40-40 отличаются от Охта́ни, который может похвастаться впечатляющей историей питчера с 86 стартовых игр и 608 страйкаутами, чего нет у его товарищей по клубу.

Несмотря на операцию на локте и предстоящее возвращение на горку в 2025 году, Охта́ни продемонстрировал свою неоценимую силу в бейсболе, однажды выведя Доджерс на вершину лиги и подогревая их надежды на плей-офф, чего он никогда не испытывал с Лос-Анджелес Энджелс.

В знак признания выдающейся игры Охта́ни спортивные аналитики восторгаются его достижениями, называя его настоящим переломным моментом в бейсболе. Несмотря на операцию на локте, любовь Охта́ни к спорту и стремление к спортивному превосходству остаются непоколебимыми.

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