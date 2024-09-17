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Шохей Отани достиг редкого подвига, набрав 85 дополнительных баз и 45 украденных баз, достижение, которое в последний раз достигал игрок 130 лет назад.

 and  Anne Legman
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Выбивает дабл в пятой иннинге на Труист Парк, выступая в качестве дизайността хиттера за Лос...
Выбивает дабл в пятой иннинге на Труист Парк, выступая в качестве дизайността хиттера за Лос Анжелес Доджерс, тем самым принося ран против Атланта Браевс.

Шохей Отани достиг редкого подвига, набрав 85 дополнительных баз и 45 украденных баз, достижение, которое в последний раз достигал игрок 130 лет назад.

Две гомеры от Хосе Охтани в матче против Атланты Брэйвз помогли Лос-Анджелес Доджерс одержать победу со счётом 9:2 в третьей игре серии, увеличив свой сезонный показатель экстра-базовых хитов до 86. Это дополняется его 48 украденными базами.

Таким образом, Охтани присоединился к Хьюгу Дюфи, став вторым игроком в истории бейсбола, которому удалось достичь этого результата. Дюфи, выступавший за Бостон Бинэтерс в 1894 году, набрал 85 экстра-базовых хитов и 48 украденных баз.

С учётом оставшихся 13 игр регулярного сезона, Охтани уже превзошёл рекорд Дюфи, что является впечатляющим достижением, учитывая, что сезон 1894 года считается одним из лучших в истории бейсбола. Его средний показатель отбивания в том году составлял 0,440.

Таким образом, Охтани оставляет свой след среди величайших игроков в истории бейсбола. Ему нужно всего три гомера и два украденных базы, чтобы стать первым игроком, достигшим отметки 50-50.

Это поставило бы его в один ряд с такими игроками, как Барри Бондс, Джо ДиМаджо и Роем Кэмпанелла, которые входят в число 12 игроков, выигравших по крайней мере три награды MVP.

Несмотря на это впечатляющее достижение в истории, Охтани ещё не сыграл в плей-офф за свои шесть сезонов в MLB. Тем не менее, Доджерс лидируют в Национальной лиге Западной конференции, опережая Сан-Диего Падрес на 3,5 игры.

Охтани восстанавливается после операции на локте в течение всего сезона, но главный тренер Доджерс Дэйв Робертс не исключает возможности возвращения Охтани на питчерскую горку в плей-офф.

Робертс сказал: "Я бы не исключал такой возможности. Всегда нужно оставлять место для любых вариантов. Если всё сложится, если возникнет такая необходимость, и если его тело будет готово к этому, почему бы и нет?" Это было бы счастливой концовкой.

Исключительная игра Охтани на бейсбольном поле, с его 86 экстра-базовыми хитами и 48 украденными базами, свидетельствует о его любви к спорту. Даже несмотря на трудности, вызванные операцией на локте, его потенциальное возвращение на питчерскую горку в плей-офф подчёркивает его преданность спорту.

Отяни выражает свою реакцию после своего RBI дабла в пятом иннинге против Атланты Брэйвз

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