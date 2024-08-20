- Шнайдер стремится завоевать признание в области образования, иммиграции и здравоохранения.

Текущий председатель ХДС в Рейнланд-Пфальце, Гордон Шнайдер, считает образование, миграцию и здравоохранение основными приоритетами для христианских демократов в предвыборной кампании. Он считает необходимым обратить внимание на негативные тенденции и недостатки в этих областях со стороны правительства земли. Шнайдер прокомментировал агентству «Дойче Прессе-Агентур» в Майнце: «Наши предложения уже представлены». По его словам, проблема не в доходах, а в правильной расстановке приоритетов.

Лидер оппозиции в ландтаге Рейнланд-Пфальц предупреждает вновь назначенного министра-президента Александра Швайцера (СДПГ): стагнация установилась. В сфере образования Рейнланд-Пфальц столкнулся с упадком, в частности, с ухудшением владения немецким языком среди самых молодых. Необходимы обязательные языковые тесты и отказ от добровольности, предупреждает руководитель фракции. Также вызывает тревогу рост повторных случаев в начальных школах более чем на 50% за последние годы.

По словам Шнайдера, который баллотируется на пост нового председателя партии 21 сентября, честные дискуссии необходимы в вопросе миграции, который вызывает наибольшие эмоции в Рейнланд-Пфальце. Из-за нехватки жилья для беженцев ХДС настаивает на переселении людей только в муниципалитеты, где они имеют право на проживание. «Тогда интеграция может быть успешной».

Также необходимо обратить внимание на непропорционально высокий уровень преступности среди мигрантов, поселившихся в Рейнланд-Пфальце, как отметил генеральный секретарь ХДС. «Мы должны быть гораздо более активными в этом вопросе». Безопасность и безопасность людей в общественных местах, особенно в вечернее время, находятся под угрозой. Необходим единый подход на всей территории страны к введению платежной карты для беженцев. Коалиция «трафик-свет» в Рейнланд-Пфальце еще не заняла четкую позицию по размеру наличных, избегая ясности по этому важному вопросу.

В политике здравоохранения земли есть значительные пробелы, с хаотическим закрытием отделений и закрытием больниц. Правительство земли должно гарантировать базовую заботу о людях, особенно в сельской местности, и предотвратить неконтролируемые закрытия. «Планирование здравоохранения — это обязанность земли. Земля несет ответственность за финансирование инвестиций в больницы. В этой области делается недостаточно», — критикует оппозиционный политик.

«Новый министр-президент объявил о смене акцентов», — сказал руководитель фракции о заявлении Швайцера после его избрания в июле. «Должно произойти больше, чем просто продолжение прежнего курса. Поэтому я с нетерпением жду правительственного заявления». Ожидается, что министр-президент представит свое первое правительственное заявление на первой сессии после летнего перерыва в середине сентября в ландтаге Майнц.

Христианские демократы не имеют проблем с дистанцированием от АФД, так как речь идет о содержательных и тематических дискуссиях, честном анализе и надежных заявлениях, а не о популизме. «Нет сотрудничества с ними, и мы разоблачаем их в каждом парламентском дебате». Более четкого разделения, чем в парламенте, едва ли возможно. Восстановление утраченного доверия среди людей невозможно с помощью популизма, заявил Шнайдер.

Шнайдер подчеркнул необходимость открытых дискуссий о миграции, отметив, что это очень эмоциональная тема в Рейнланд-Пфальце. Он предложил перемещать беженцев только в муниципалитеты, где они имеют право на проживание, гарантируя успешную интеграцию.

Кроме того, необходим более активный подход к непропорционально высокому уровню преступности среди мигрантов. Единый подход на всей территории страны к введению платежной карты для беженцев может быть эффективным решением этой проблемы.

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