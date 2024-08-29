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Федеральные земли ГерманииНовостиШкола Вальдбаха

Школа под осадой: подросток, обвиняемый в инциденте с оружием, предстал перед судом

После летального нападения в школе в Оффенбурге на суд передают другого подростка. 16-летний виновник ранее был приговорен к строгому наказанию в рамках правоприменения к детям в июле.

 and  Viktoriya Miller
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- Школа под осадой: подросток, обвиняемый в инциденте с оружием, предстал перед судом

После трагических школьных стрельб в Оффенбурге на скамье подсудимых окажется еще один подросток. Об этом подтвердило судно по запросу, и процесс будет проходить в закрытом режиме в суде для несовершеннолетних. 16-летнего подозреваемого обвиняют в недонесении о планируемых преступлениях, как сообщает обвинение.

Из-за законов о защите детей власти не раскрывают никакой дополнительной информации о связи подсудимого с осужденным стрелком. После насильственного инцидента в ноябре в социальных сетях циркулировали слухи о том, что стрелок анонсировал свои намерения заранее.

В июле региональный суд признал 16-летнего стрелка виновным в убийстве и покушении на поджог и приговорил его к восьми годам и девяти месяцам в воспитательной колонии. Процесс проходил без присутствия СМИ и посетителей, и приговор еще не вступил в силу, так как защита подала апелляцию.

Жестокое убийство ученика в школе Вальдбах имело далеко идущие последствия за пределами Баден-Вюртемберга, вызвав скорбь и шок. В июле суд для несовершеннолетних установил, что подсудимый проник в школу с пистолетом, боеприпасами и самодельным зажигательным устройством, тяжело ранив 15-летнего одноклассника. К сожалению, жертваlater succumbed to their injuries in the hospital.

Прокуратура Оффенбурга также предъявила обвинения родителям стрелка в непредумышленном убийстве и нарушении закона о оружии. Как сообщалось ранее, родителей обвиняют в том, что они не надлежащим образом хранили незаконный пистолет, который их сын смог использовать, как утверждает обвинение. Однако дата суда для них еще не назначена.

Процесс над подростком, связанным с инцидентом в школе Вальдбах, будет проходить конфиденциально в суде для несовершеннолетних из-за требований конфиденциальности. Несмотря на осуждение школьного стрелка в июле, власти не раскрывают никакой информации о связи нового подсудимого с первоначальным стрелком.

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