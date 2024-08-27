Широкоприемник Далласа Сиди Лэмб заключил новый контракт, что, как утверждается, делает его вторым по высокой зарплате футболистом НФЛ, за исключением квотербеков.

Основываясь на различных источниках, таких как Insiders NFL Network Иэн Рапопорт и Том Пелиссеро, ESPN Адам Шейфтер и данные Spotrac, сообщается, что Лэмб подписал новый контракт, охватывающий 4 года. Общая стоимость этой сделки впечатляет - $136 миллионов, с гарантированными $100 миллионами и бонусом в размере $38 миллионов.

CNN связалась с Ковбоями, чтобы подтвердить детали этой сделки.

После подтверждения контракта Ковбои опубликовали подборку моментов Лэма в Instagram с подписью "Любите ли вы ЦИ, как мы".

Новый годовой оклад Лэма в $34 миллиона ставит его на второе место среди неквотербеков в NFL, сразу после Джастина Джефферсона из Миннесоты, который зарабатывает $35 миллионов в год, согласно Spotrac.

Планы Ковбоев на сезон 2024 года были сосредоточены на продлении контракта Лэма.

25-летний Лэм, один из лучших на своей позиции в NFL, пропустил предсезонную подготовку Ковбоев, ожидая нового долгосрочного контракта.

Однако за 13 дней до начала нового сезона Лэм согласился на новую сделку, позволив Ковбоям полностью сосредоточиться на своей игре против Кливленд Браунс в Week 1 8 сентября.

После объявления новостей главный тренер Ковбоев Майк Маккарти поделился своими мыслями, сказав: "Хорошо, что контракт finally завершен и он вернулся. Я ожидал решения в ближайшее время и рад, что мы это сделали".

Лэм завершил выдающийся сезон в первой команде All-Pro с Ковбоями, возглавив NFL по количеству захватов и побив несколько рекордов франшизы в захватах и ​​приемных ярдах за один сезон. Он закончил сезон 2023 года с 135 захватами, 1749 ярдами и 12 тачдаунов.

За свою четырехлетнюю карьеру в лиге Лэм набрал 395 захватов, 5145 приемных ярдов и 32 приемных тачдауна.

Кроме того, Маккарти также похвалил универсальность и влияние Лэма на команду, сказав: "Его талант был очевиден с того момента, как он впервые ступил на поле. Он преуспевает на всех позициях на периферии offense, а также является выдающимся возвращающим и любит бегать с мячом. Он не только талантлив; он преуспевает во всем, что делает".

Новый контракт Лэма на $136 миллионов на 4 года является значительным стимулом для его карьеры в американском футболе. Его новый годовой оклад в $34 миллиона позволяет ему преуспевать еще больше на поле, способствуя успеху Ковбоев в предстоящих играх.

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