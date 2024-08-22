- Широкомасштабное использование пожара после захоронения

В районе Ватенбюттель города Брауншвейг произошел пожар на мусорном полигоне, что потребовало значительного вмешательства пожарной службы. В среду вечером загорелся компост, площадью более 1000 квадратных метров, причины которого неизвестны, согласно сообщениям пожарной службы. nobody was harmed.

Пожарная служба приняла меры для защиты прилегающих складских помещений мусорного полигона, задействовав около 125 человек. Из-за ветра огонь распространился по всей территории, и остается проблема с дымом. Согласно сообщениям пожарной службы, зона с зелеными отходами намеренно сжигается под контролем, в то время как продолжаются дальнейшие мероприятия по тушению огня.

Пожарная служба усердно работала над предотвращением распространения пожара на близлежащие участки мусорного полигона. Несмотря на их усилия, сильный ветер привел к тому, что огонь охватил весь полигон отходов.

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