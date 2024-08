Широкое распространение и использование цифровых гаджетов

Везде, куда бы вы ни пошли, от них не убежать. Побег — всего лишь мечта. Мы любим и ненавидим их в равной степени: TikTok, Instagram, BeReal и все остальные развлечения. Социальные сети всегда под рукой, с их притягательной зависимостью. Выставка "BE.LIKE.ME. Социальные сети и я" в Эрфурте погружается в этот мир искушений.

Вечерами телефоны сияют на красиво накрытом столе. В гостиных и спальнях компьютеры, планшеты и телевизоры присоединяются к ним. Только цифровые устройства освещают комнаты. Каждый раз, когда человек взаимодействует с ними, их свет мигает. Наличие цифровых гаджетов бросается в глаза в фотографической серии Марии Мавропулос, одной из двенадцати художников в интерактивной выставке "BE.LIKE.ME. Социальные сети и я" в Эрфурте.

Фонд "Мир искушений" исследует соблазнительный потенциал платформ социальных сетей на выставке. С момента появления Facebook двадцать лет назад они проникли в нашу повседневную жизнь. Социальные сети, со всеми их плюсами и минусами, здесь надолго. Каждый ищет что-то свое. Кому-то нужна информация или шопинг, кто-то ищет партнера, отвлечение, социальные связи или признание.

У каждого есть профиль где-то, он всегда онлайн, постоянно комментирует, но чувствует себя одиноким со своим устройством. Беспощадно персонализированный алгоритм удерживает нас. Он знает наши предпочтения лучше, чем мы сами. Работа "ВЫ:Р:КОД" раскрывает эти механизмы. По мере перехода от одного аналогового зеркала к следующему панели наше тело захватывается в трех измерениях камерой и компьютером, превращая нас в цифровой объект. Еще один шаг вперед, и размер тела, пол и этническая принадлежность рассчитываются. Теперь наше тело становится цифровой пользовательской идентичностью — промышленно и социально расшифровываемым кодом. finally, we arrive in the future, where our DNA and constantly monitored online data merge. While this is just a vision, for now.

Пора поговорить!

Специальная выставка исследует наше отношение к социальным сетям, сочетая науку и искусство. Текущие исследования основаны на фактах. Исследователи поведенческой зависимости в основном сосредоточены на лайках и ФОМО (страхе пропустить что-то). Умно персонализированный контент эмоционально вовлекает пользователей. Лайки придают чувство принадлежности. Страх пропустить что-то растет. Кто-то пропускает спорт или свидания, отказывается от реальной жизни и все больше погружается в цифровые миры.

Выбранные произведения искусства затрагивают эту тему, приглашая к самопознанию и диалогу с другими. "Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, смартфон всегда под рукой. Кому я хочу уделить внимание в семье и среди друзей? Работа Марии Мавропулос подчеркивает это и побуждает нас вместе задуматься о использовании социальных сетей", — говорит Сюзанна Роквайлер из ntv.de. "Когда смартфон нарушает ужин? Какую цену я готов заплатить, чтобы от него отказаться?" Культуролог является куратором выставки и возглавляет фонд, основанный в 2021 году, уже два года.

Разнообразная программа панельных дискуссий, экскурсий или чтений дополняет выставку "BE.Like.ME.". Приложения, подобные Instagram, YouTube и др., предлагают возможности, но также и опасности, которые могут подпитывать зависимое поведение. Зависимость от социальных сетей еще не признана заболеванием ВОЗ. Осторожные оценки предполагают, что, однако, от четырех до пяти процентов немцев могут быть затронуты. Среди молодых людей эта цифра может достигать восьми процентов.

"Мир искушений"

Выставка стремится осветить зависимость, зависимости и интоксикацию во всех их аспектах, не осуждая и не демонизируя их. Где обыденное становится одержимостью, которая управляет нашей жизнью? Вопросы и темы многочисленны, начиная от азартных игр, табака, алкоголя, каннабиса и заканчивая социальными сетями.

Планы по созданию дома выставок, который должен открыться в 2027 году, уже ведутся. Архитектурный конкурс завершится 3 декабря. Свободная земля Тюрингии и федеральное правительство поддерживают этот амбициозный проект, где эксперты по зависимости, исследователи счастья, нейробиологи и художники объединятся с аудиторией.

Пища для размышлений

"Зависимость часто связана с предрассудками и является табуированной темой", — говорит Сюзанна Роквайлер. Она считает, что искусство служит средством для общественного диалога и может достичь многих людей. Через живопись, инсталляции, скульптуры или видео-работы люди, столкнувшиеся с зависимостью, находят понимание. Благодаря своей простоте люди могут легко взаимодействовать с этими сложными темами. Предоставление пищи для размышлений имеет более длительное и устойчивое воздействие, чем сдерживание, которое часто дает только краткосрочные результаты.

Фундаментальным аспектом концепции выставки является интеграция школьных классов, говорит Роквайлер. Они приняли участие в проекте "Как дела? Социальные сети и ты". В качестве ответов они создали изображение с поэтическим кратким текстом. Несколько результатов будут отображаться на смартфонах в рамках выставки, приглашая посетителей пролистать их. Восьмиклассники и десятиклассники удивительно выражают, что социальные сети удерживают их слишком долго. Пять минут проходят как один миг. "Кажется, я застрял. Зависим от возбуждения. От постоянного дофамина, который дает пролистывание", — написал один ученик.

Реализация: все на сетях, но у кого-то есть решение для минимизации использования. Недостатки нужно адресовать. Разговоры запускаются через взаимодействие — и эта выставка поощряет это. Установка "#Sugarmacht" приглашает аудиторию стать инфлюенсерами. Конечно, в игривом наборе с розовым освещением,巨大的床和镜子墙。Размышления о том, как себя вести на сцене для селфи, приятны.

Хорошо, переключаемся на другую тему, выставка превращается в зеркало для нашей цифровой личности. Почему мы не можем расстаться со своими смартфонами? Творчество, стоящее за приложениями, приковывает нас, делая трудным сохранение дистанции. На своем концерте в Мюнхене Coldplay призвали всех спрятать свои цифровые гаджеты в карманы. Временная свобода от отвлекающих факторов смогла захватить нас на одну песню. В Эрфурте искусство используется для детоксикации от цифрового мира: вы машете кистью, пропитанной синей краской, проводя линию с закрытыми глазами и на выдохе. На самом деле так трудно расстаться со своими смартфонами?

