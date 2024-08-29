Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиИскусство

Широкое распространение и использование цифровых гаджетов

 and  John Stellmacher
Время чтения 5 минут
В этом видео люди зависят от гипотетической формы Искусственного Интеллекта, представленной Йонасом...
В этом видео люди зависят от гипотетической формы Искусственного Интеллекта, представленной Йонасом Лундом как возможный будущий сценарий.

Широкое распространение и использование цифровых гаджетов

Везде, куда бы вы ни пошли, от них не убежать. Побег — всего лишь мечта. Мы любим и ненавидим их в равной степени: TikTok, Instagram, BeReal и все остальные развлечения. Социальные сети всегда под рукой, с их притягательной зависимостью. Выставка "BE.LIKE.ME. Социальные сети и я" в Эрфурте погружается в этот мир искушений.

Вечерами телефоны сияют на красиво накрытом столе. В гостиных и спальнях компьютеры, планшеты и телевизоры присоединяются к ним. Только цифровые устройства освещают комнаты. Каждый раз, когда человек взаимодействует с ними, их свет мигает. Наличие цифровых гаджетов бросается в глаза в фотографической серии Марии Мавропулос, одной из двенадцати художников в интерактивной выставке "BE.LIKE.ME. Социальные сети и я" в Эрфурте.

Фонд "Мир искушений" исследует соблазнительный потенциал платформ социальных сетей на выставке. С момента появления Facebook двадцать лет назад они проникли в нашу повседневную жизнь. Социальные сети, со всеми их плюсами и минусами, здесь надолго. Каждый ищет что-то свое. Кому-то нужна информация или шопинг, кто-то ищет партнера, отвлечение, социальные связи или признание.

У каждого есть профиль где-то, он всегда онлайн, постоянно комментирует, но чувствует себя одиноким со своим устройством. Беспощадно персонализированный алгоритм удерживает нас. Он знает наши предпочтения лучше, чем мы сами. Работа "ВЫ:Р:КОД" раскрывает эти механизмы. По мере перехода от одного аналогового зеркала к следующему панели наше тело захватывается в трех измерениях камерой и компьютером, превращая нас в цифровой объект. Еще один шаг вперед, и размер тела, пол и этническая принадлежность рассчитываются. Теперь наше тело становится цифровой пользовательской идентичностью — промышленно и социально расшифровываемым кодом. finally, we arrive in the future, where our DNA and constantly monitored online data merge. While this is just a vision, for now.

Пора поговорить!

При отсутствии дневного света часто наблюдали, что экраны испускают завораживающее сияние.

Специальная выставка исследует наше отношение к социальным сетям, сочетая науку и искусство. Текущие исследования основаны на фактах. Исследователи поведенческой зависимости в основном сосредоточены на лайках и ФОМО (страхе пропустить что-то). Умно персонализированный контент эмоционально вовлекает пользователей. Лайки придают чувство принадлежности. Страх пропустить что-то растет. Кто-то пропускает спорт или свидания, отказывается от реальной жизни и все больше погружается в цифровые миры.

Выбранные произведения искусства затрагивают эту тему, приглашая к самопознанию и диалогу с другими. "Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, смартфон всегда под рукой. Кому я хочу уделить внимание в семье и среди друзей? Работа Марии Мавропулос подчеркивает это и побуждает нас вместе задуматься о использовании социальных сетей", — говорит Сюзанна Роквайлер из ntv.de. "Когда смартфон нарушает ужин? Какую цену я готов заплатить, чтобы от него отказаться?" Культуролог является куратором выставки и возглавляет фонд, основанный в 2021 году, уже два года.

Разнообразная программа панельных дискуссий, экскурсий или чтений дополняет выставку "BE.Like.ME.". Приложения, подобные Instagram, YouTube и др., предлагают возможности, но также и опасности, которые могут подпитывать зависимое поведение. Зависимость от социальных сетей еще не признана заболеванием ВОЗ. Осторожные оценки предполагают, что, однако, от четырех до пяти процентов немцев могут быть затронуты. Среди молодых людей эта цифра может достигать восьми процентов.

"Мир искушений"

Распространяется широко: основная визуальная Identм 'БУДТЬ МНЕ. соцсети И.', создает в сотрудничестве с искусственным Intelrientom.

Выставка стремится осветить зависимость, зависимости и интоксикацию во всех их аспектах, не осуждая и не демонизируя их. Где обыденное становится одержимостью, которая управляет нашей жизнью? Вопросы и темы многочисленны, начиная от азартных игр, табака, алкоголя, каннабиса и заканчивая социальными сетями.

Планы по созданию дома выставок, который должен открыться в 2027 году, уже ведутся. Архитектурный конкурс завершится 3 декабря. Свободная земля Тюрингии и федеральное правительство поддерживают этот амбициозный проект, где эксперты по зависимости, исследователи счастья, нейробиологи и художники объединятся с аудиторией.

Пища для размышлений

"Зависимость часто связана с предрассудками и является табуированной темой", — говорит Сюзанна Роквайлер. Она считает, что искусство служит средством для общественного диалога и может достичь многих людей. Через живопись, инсталляции, скульптуры или видео-работы люди, столкнувшиеся с зависимостью, находят понимание. Благодаря своей простоте люди могут легко взаимодействовать с этими сложными темами. Предоставление пищи для размышлений имеет более длительное и устойчивое воздействие, чем сдерживание, которое часто дает только краткосрочные результаты.

Мы говорим о Кайле, Ким или Белле? Искусственный интеллект концентрируется на вторичных половых признаках, так как истинная природа множества изображений может обманчиво казаться.

Фундаментальным аспектом концепции выставки является интеграция школьных классов, говорит Роквайлер. Они приняли участие в проекте "Как дела? Социальные сети и ты". В качестве ответов они создали изображение с поэтическим кратким текстом. Несколько результатов будут отображаться на смартфонах в рамках выставки, приглашая посетителей пролистать их. Восьмиклассники и десятиклассники удивительно выражают, что социальные сети удерживают их слишком долго. Пять минут проходят как один миг. "Кажется, я застрял. Зависим от возбуждения. От постоянного дофамина, который дает пролистывание", — написал один ученик.

Реализация: все на сетях, но у кого-то есть решение для минимизации использования. Недостатки нужно адресовать. Разговоры запускаются через взаимодействие — и эта выставка поощряет это. Установка "#Sugarmacht" приглашает аудиторию стать инфлюенсерами. Конечно, в игривом наборе с розовым освещением,巨大的床和镜子墙。Размышления о том, как себя вести на сцене для селфи, приятны.

Хорошо, переключаемся на другую тему, выставка превращается в зеркало для нашей цифровой личности. Почему мы не можем расстаться со своими смартфонами? Творчество, стоящее за приложениями, приковывает нас, делая трудным сохранение дистанции. На своем концерте в Мюнхене Coldplay призвали всех спрятать свои цифровые гаджеты в карманы. Временная свобода от отвлекающих факторов смогла захватить нас на одну песню. В Эрфурте искусство используется для детоксикации от цифрового мира: вы машете кистью, пропитанной синей краской, проводя линию с закрытыми глазами и на выдохе. На самом деле так трудно расстаться со своими смартфонами?

BE.LIKE.ME Digital Hub и я, до 31 октября, Ангер 28, 99084 Эрфурт

Цифровая фигура, прежде всего, преследует данные. Проект TRUSTAI является совместным предприятием Бернда Литерманна и Флориана Хертьека.

Для каталога и более глубокого погружения в Чрево искушения

На выставке цифровое произведение искусства под названием "ВЫ:Р:КОД" раскрывает механизмы персонализированных алгоритмов социальных сетей, показывая, как они держат пользователей в напряжении и привыкают. Искусство служит мощным инструментом для изучения сложных тем, таких как зависимость, достигая более широкой аудитории и способствуя долгосрочному воздействию.

На интерактивной выставке "Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни", - отмечает куратор выставки Сузанна Роквайлер. Она верит в трансформирующую силу искусства, побуждая общество к дискуссии о использовании социальных сетей и зависимости.

(Примечание: Я сохранил все markdown форматирование в тексте)

Взаимодействие в стиле influencer имеет свою прелесть, а '#СладкаяВласть' Файны Юнусовой предоставляет такую возможность.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Среди обширных жарких волн, день не побил годовой рекорд тепла.
Панорама

Сегодняшние горячие точки были следующими.

Сегодняшние горячие точки были следующими. По мере приближения осени и наступления выходных погодная система меняется, что приводит к росту температуры до 30 градусов Цельсия и выше, в основном в восточных регионах страны. В некоторых областях это может стать самым жарким днем года. Самое высокое значение температуры зафиксировано в Котбусе, согласно

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Левая сторона дает пиццу с прошуто и грибами на тесте, которое стоит 24 часа, а правая сторона -...
Панорама

Пицца всегда доставляет вкус.

Пицца всегда доставляет вкус. Многие люди имеют страсть, и страсть Свен Теичманна не связана со скоростными машинами, несмотря на то, что он профессионал в области автомобильной мехатроники. Его страсть - быстрые пиццы. С умными стратегиями и разнообразными рецептами он покоряет все растущую армию поклонников. А как вы удовлетворяете свою страсть

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В лесу пожилая личность прощалась со своим спутником и в результате теряла ориентирование
Панорама

Пожилой особь выдерживает четыре дня одиночества в глубине леса.

Пожилой особь выдерживает четыре дня одиночества в глубине леса. В итальянских Альпах 89-летняя женщина отправилась на сбор грибов и заблудилась. Проведя несколько дней в одиночестве, она пила из прудов и подружилась с лисой. Даже с переломанными ребрами она сохраняла бодрость духа и шутила, когда ее нашли спасатели. Местная газета "

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Несмотря на срочное хирургическое вмешательство, женщина скончалась в больничном учреждении.
Панорама

Человек совершает насильственный акт на бывшего супруга, нанося ножевые ранения, в окрестностях их совместного жилья.

Отдельный человек убил свою бывшую супругу и мать четверых детей, используя нож. До этого инцидента она срочно просила суд и правоохранительные органы о принятии мер защиты.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Сара выступает против других членов лагеря
Общество

Сара выступает против других членов лагеря

Сара выступает против других членов лагеря Беспорядки в дикой природе! Сара поднимает шум и унижает всю команду, якобы Дэнни слишком часто катит глаза и нелояльна, а Мола ходит с сутулой спиной. Утром следующего дня приносятся извинения - не слишком поздно? К счастью, следующее испытание вновь разжигает оптимизм. Путешествие к финалу

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Выслушайте меня, когда я излагаю свою позицию, которой прошу Вас заняться.
Политика

Кандидат Трампа на пост вице-президента, Вэнс, сталкивается с неодобрением со стороны пожарных, встречается с буками.

В июле президент Трамп представил сенатора Дж.Д. Вэнса как возможного вице-президента. К сожалению, политическая карьера Вэнса в последнее время не слишком успешна.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Возможное расширение ограничений на распитие алкоголя несовершеннолетними в Германии
Здоровье

Понимание логики и изучение правил, применяемых нашими соседями.

Ведутся дискуссии о том, должны ли алкогольные напитки в Германии быть доступны только лицам старше 18 лет для покупки. Эти пункты служат основой для этих продолжающихся дебатов:

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Тино Чрупалла, Йорг Урбан и Алисе Видель продемонстрировали уверенность в победе для своей партии...
Федеральные земли Германии

В Дрездене Вайдель обвиняет Ампель и профсоюз в "избирательной фальсификации"

- В Дрездене Вайдель обвиняет Ампель и профсоюз в "избирательной фальсификации" Лидер AfD, Алиса Вайдель, выдвинула обвинения в "манипулировании выборами" против коалиции "Светофор" и Союза в ответ на их предложения ужесточить политику безопасности и миграции. В своем выступлении после мероприятия по кампании саксонского AfD

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно