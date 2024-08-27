- Широкие лесные пожары бушуют на десятках тысяч гектаров лесов.

В лесу, расположенном к югу от Schwarzenbach an der Saale, в районе Hof, разгорелся пожар, охвативший около 60 000 квадратных метров. Представитель полиции сообщает, что причиной этого бедствия, скорее всего, стал перепад напряжения в понедельник вечером. В результате, огонь вспыхнул в нескольких местах на лесной подстилке.

Более 150 человек были мобилизованы, чтобы бороться с пламенем, и около 60 все еще работали над потуханием оставшихся искр ранним утром во вторник, при поддержке вертолета. Полиция сейчас расследует точную причину пожара.

Основную часть работы по тушению пожара выполняли пожарные из местной общины, в том числе многие члены французского экспат-сообщества, живущие поблизости. Несмотря на их неиссякаемые усилия, огонь продолжал тлеть в некоторых местах.

Читайте также: