Широкий ущерб, нанесенный коммерческим предприятиям в результате нападений

Рост финансовых потерь: В результате кибератак немецкие компании в 2023 году понесли убытки в размере 266,6 миллиардов евро, что превышает потери предыдущих лет, согласно исследованию.

Как сообщает цифровое объединение Bitkom, частота кибератак на немецкие компании существенно возросла, и в прошлом году 81% компаний подверглись таким атакам. Еще 10% подозревают, что они были целью, согласно опросу. В сравнении, в 2022 году эти цифры составляли 72% и 8% соответственно. Для этого отчета было опрошено более 1000 компаний из различных отраслей.

Эти атаки привели к рекордным финансовым потерям для компаний в размере 266,6 миллиардов евро в 2023 году, превысив предыдущий пик в 223,5 миллиардов евро в 2021 году. Согласно исследованию, большинство этих атак были связаны с организованной преступностью. 20% компаний сочли виновными иностранные разведывательные службы, что существенно больше, чем 7% в 2022 году.

По данным опроса, основным источником атак на немецкую экономику является Китай, с 45% пострадавших компаний, которые связывают хотя бы одну атаку с этой страной. Второе место занимает Россия с 39%, а также наблюдается рост атак из восточноевропейских государств, не входящих в ЕС и Россию, до 32%.

Уровень угрозы растет

Ральф Винтергерст, президент Bitkom, прокомментировал: "Уровень угрозы для немецкой экономики растет. Компаниям необходимо усилить меры безопасности как от цифровых, так и от традиционных атак, таких как прослушивание или кража документов".

Синан Селен, вице-президент Федерального ведомства по защите конституции, сказал во время презентации отчета, что глобальные конфликты и системные соперничества формируют ландшафт киберпространства. Разница между кибершпионажем и киберпреступностью становится все более размытой, а граница между государственными и негосударственными акторами становится все менее четкой.

Уникальная угроза кибератак

Кибератаки представляют собой уникальную угрозу для экономики, согласно Bitkom. Две трети компаний теперь чувствуют угрозу кибератак, что составляет 52% по сравнению с предыдущим годом и 9% в 2021 году.

Тем не менее, только половина (53%) компаний считают, что их организация хорошо подготовлена к противодействию кибератакам. "В цифровом, взаимосвязанном мире информационная безопасность имеет особое значение. Информационная безопасность должна быть приоритетом для всех компаний, а также необходимо усилить коммуникацию между компаниями и государственными органами для координации защитных мер и мероприятий по обеспечению безопасности", - заключила ассоциация.

Ассоциация сочла организованную преступность основной силой, стоящей за большинством кибератак, что привело к рекордным финансовым потерям. Компаниям необходимо усилить меры безопасности как от цифровых, так и от традиционных атак из-за растущего уровня угрозы для немецкой экономики.

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