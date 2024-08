- "Shirin David's 'Belly Legs Po' снова возглавляет чарты" или "Shirin David's 'Belly Legs Po' восстанавливает лидирующие позиции"

Женщины-артисты правят немецким хит-парадом на этой неделе: Пятую неделю подряд Ширін Давид удерживает первую позицию с летним хитом "Bauch Beine Po", который также пятую неделю подряд занимает первое место.

В категории альбомов, поп-певица из Реклингхаузена Айлива продолжает царствовать на вершине. Ее третий альбом "In Liebe" снова занимает первое место, согласно данным GfK Entertainment. Новые релизы заполняют хит-парад, инди-рок группа Leoniden занимает второе место с альбомом "Sophisticated Sad Songs". Сабрина Карпентер занимает третье место с "Short N' Sweet", а Луис Томлинсон с "Live" - четвертое. Mono Inc. замыкает пятерку лучших с "Symphonic Live - The Second Chapter".

В альбомном чарте поп-мира на этой неделе появляется знакомое лицо - братья Галлахеры из Oasis объявляют о воссоединении и занимают 77-е место с альбомом 1995 года "(What's The Story) Morning Glory?" с хит-синглом "Wonderwall". GfK Entertainment отмечает: "Возвращение с таким коротким уведомлением оказалось довольно впечатляющим". Время покажет, появятся ли в следующем чарте другие альбомы Oasis.

Аналогичная картина наблюдается в категории синглов, где Айлива & Apache 207 с "Wunder" и Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii с "Move" занимают первые места, как и на прошлой неделе. Artemas опускается на четвертое место с "I Like The Way You Kiss Me", а Сабрина Карпентер занимает пятое место с синглом "Espresso".

Немцы празднуют продолжающийся успех Айливы в категории альбомов, так как ее альбом "In Liebe" остается номером один в Германии согласно данным GfK Entertainment. Кроме того, инди-рок группа Leoniden набирает популярность, перемещаясь с новичка на второе место с альбомом "Sophisticated Sad Songs."

