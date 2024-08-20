- Шило Джоли официально удаляет слово "Пит" из своей фамилии.

Старший ребёнок, имеющий общих родителей с известными актёрами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, и известный как старший общий ребёнок, официально расстался со своей фамилией отца. В конце мая, в свой 18-й день рождения, Шайло Нувель Джоли-Питт подала заявление в суд Лос-Анджелеса, чтобы удалить "Питт" из своего имени. Как сообщается в американских СМИ, суд удовлетворил это требование. В результате, согласно "People.com", официальное имя подростка теперь просто "Шайло".

Родившаяся 27 мая 2006 года в Намибии, Шайло является старшим из трёх биологически рождённых детей Джоли и Питта. Их союз также родил 16-летних близнецов Вивьен и Нокса. Питт взял на себя роль отчима для трёх усыновлённых детей Джоли: Мэддокса, 23 лет, Пакса, 20 лет, и Захара, 19 лет.

Шайло Джоли строит успешную актёрскую карьеру

В течение многих лет Джоли и Питт были известны как "Бранжелина" из-за своей популярности. Они впервые встретились на съёмках фильма "Мистер и миссис Смит". В 2014 году они поженились и стали лидерами в киноиндустрии, зарабатывая значительное состояние и выступая за социальные и гуманитарные причины по всему миру. Однако их брак закончился осенью 2016 года, когда Джоли подала на развод. Она выдвинула обвинения в домашнем насилии против Питта, что ещё больше усложнило их отношения и привело к затяжным спорам.

Дочь Джоли и Питта, Шайло, построила свою карьеру в актёрском мастерстве, озвучив персонажа в анимационном фильме "Кунг-фу Панда 3".

Шайло Джоли-Питт, теперь известная только как "Шайло", решила изменить свою фамилию на судебном заседании в Лос-Анджелесе в свой 18-й день рождения. Несмотря на громкий развод родителей, Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло продолжает строить успешную актёрскую карьеру, озвучивая персонажа в популярном анимационном фильме "Кунг-фу Панда 3", который был снят в Лос-Анджелесе.

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