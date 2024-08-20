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Шило, дочь знаменитого дуэта "Бранжелина", исключила Питта из своей фамилии

Шайло Джоли-Питт меняет фамилию: Ребенок разведенных голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта официально меняет свою фамилию на Джоли.

 and  John Stellmacher
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- Шило, дочь знаменитого дуэта "Бранжелина", исключила Питта из своей фамилии

Лос-Анджелес (dpa) – Один из детей знаменитостей Анджелины Джоли (49) и Брэда Питта (60) официально отказался от фамилии отца. В конце мая, в свой 18-й день рождения, Шайло Нувель Джоли-Питт подала ходатайство в суд Лос-Анджелеса об изменении фамилии, исключив "Питт". Суд удовлетворил это ходатайство, как сообщают американские СМИ, ссылаясь на соответствующие документы. Согласно "People.com", официальное имя молодого человека теперь – "Шайло Джоли".

Родившаяся 27 мая 2006 года в Намибии Шайло – старший из трех биологических детей Джоли и Питта. Пара также воспитывает троих детей – Шайло, 16-летних близнецов Вивьен и Нокса. Питт также взял на себя роль отчима для троих приемных детей Джоли – Мэддокса (23), Пакса (20) и Захары (19).

В течение многих лет "Бранжелина" считалась самой могущественной парой Голливуда. Они познакомились на съемках "Мистер и Миссис Смит" и поженились в 2014 году. Эта непобедимая пара часто возглавляла чарты доходов в киноиндустрии, отстаивая различные глобальные социальные и гуманитарные причины. Однако их идеальный союз распался осенью 2016 года, когда Джоли подала на развод, обвинив Питта в физическом насилии над ней и детьми. С тех пор они ведут длительную серию споров.

Теперь актриса Шайло озвучивает персонажа в мультфильме "Кунг-фу Панда 3".

Американские СМИ широко освещали решение Шайло Джоли-Питт изменить свою фамилию после того, как суд дал на это разрешение. Согласно недавним статьям в американских СМИ, официальное имя Шайло теперь просто "Шайло Джоли".

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