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Шикеррия прощается со статуями льва "Убийцы" Луганера.

Похороны в соборе Св. Стефана

 and  Hanna Hofmann
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Шикеррия прощается со статуями льва "Убийцы" Луганера.

В своем последнем акте экстравагантный австрийский бизнесмен Ричард Лугнер восстановил свою репутацию светского человека, устроив свой последний праздник в венском соборе Святого Стефана, подобно своим прошлым событиям. Эта пышная поминальная служба, состоявшаяся всего через три недели после его смерти, привлекла множество знаменитостей и зрителей. Обращает на себя внимание один из предыдущих браков Ричарда Лугнера.

Как и при жизни, Ричард Лугнер был в центре внимания и после смерти, организовав свою поминальную службу в виде любимых им светских событий с блеском и звездами. Как самый частый посетитель Венского оперного бала, Лугнер, скончавшийся 12 августа в 91 год, любил приглашать знаменитостей в свои торговые центры, делая из этого большие представления. На этом году мероприятии его сопровождала Присцилла Пресли, жена Элвиса. За свою карьеру Лугнер гордился своим титулом "льва высшего общества", заключая большинство из своих шести браков при всеобщем обозрении.

Эта деятельность вознесла его на вершину австрийского высшего света и обеспечила ему место в колонках светской хроники и таблоидах. Среди знаменитостей и политиков, собравшихся в публичной зоне на приличном расстоянии, собрались сотни зрителей, жаждущих снять мероприятие. За несколько минут до начала службы спикер Тони Фабер сказал: "Мы убедились, что все происходит так, как он бы хотел, и когда он это увидит, он улыбнется и почувствует благодарность". Шестая жена и вдова Лугнера Симона появилась в длинном черном платье с золотым поясом, демонстрируя свою роль в его жизни. В первом ряду сидела дочь Лугнера Жаклин, окруженная Кристиной Лугнер, его четвертой женой, и ее матерью.

Брак Ричарда Лугнера и Кристины продлился 17 лет, оставив глубокий след в его жизни. В соответствии с любовью Лугнера к числу 13, гроб был похоронен в 13:13, число, которое оба высоко ценили.

Нежеланный гость

Бывшие жены и подруги посетили поминальную службу, за исключением Кэти, немецкой бывшей модели Playboy, которая публично выразила свое недовольство тем, что не получила приглашения на их двухлетний союз (2014-2016).

Музыкальное сопровождение поминальной службы включало Моцарта и австрийского рок-певца Денниса Яле. Сентиментальным тоном он исполнил адаптацию "Свечи в ветру" Элтона Джона, оригинально исполненную на похоронах принцессы Дианы. Яле спел: "Прощай, Ричард Любовь". При выходе из церкви прозвучала полька фанфар ежегодного Венского оперного бала.

Символическое последнее пристанище Ричарда Лугнера

Лугнер попросил красный гроб, отражающий цвет его торгового центра Lugner City, где лежит его цилиндр в качестве дань уважения. После поминальной службы процессия прошла по викторианским улицам, с более частной похоронной службой как конечной целью, оперный театр и торговый центр были точками прохождения.

Родившийся 11 ноября 1932 года в Вене Йоханн Граф, чье состояние было получено от реконструкции вилл, в интервью австрийскому пресс-агентству (APA) рассказал о своих ранних начинаниях. В 1975 году он построил первую мечеть Австрии, венскую мечеть. Примерно через десять лет Лугнер продолжил свою традицию, построив Lugner City, один из крупнейших торговых центров страны, расположенный на окраине Вены.

Несмотря на то, что Кэти, немецкая бывшая модель Playboy и бывшая жена Симона, выразила недовольство тем, что не получила приглашения на поминальную службу, другие бывшие жены и подруги присутствовали. Грусть потери Ричарда Лугнера была очевидна, так как знаменитости и зрители заполняли публичную зону, желая почтить его память.

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