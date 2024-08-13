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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Шестилетний ребенок утонул в озере возле Аахен.

Он хотел помыть руки

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Члены правоохранительных органов произвели масштабный поиск около озера Синий Камень в Эшвильере.
Члены правоохранительных органов произвели масштабный поиск около озера Синий Камень в Эшвильере.

Шестилетний ребенок утонул в озере возле Аахен.

Выход семьи на озеро в Эшвайлере, недалеко от Аахена, трагически закончился для семьи шестилетнего ребенка: ребенок пропал из виду на короткое время, и позже был объявлен пропавшим без вести в полицию. Когда ребенка нашли, было уже слишком поздно для оказания помощи.

Шестилетний мальчик был найден мертвым в озере Блауштайнзее в Эшвайлере, недалеко от Аахена, в понедельник вечером около 7 часов. По словам представителя полиции, семья потеряла ребенка из виду у кромки озера и сообщила о его пропаже. Была организована масштабная поисковая операция, в которой участвовали пожарные, Немецкий Красный Крест, THW (Техническая помощь) и полицейский вертолет.

Предварительное расследование показало, что родители ненадолго потеряли ребенка из виду у кромки озера. Около 7 часов вечера они подняли тревогу, когда не смогли найти своего сына. Они вызвали экстренные службы и сообщили о пропаже ребенка. Так как было неясно, ушел ли ребенок в воду или убежал в окружающие леса, была начата масштабная поисковая операция.

"Аахенская газета" сообщила, что мальчик собирался только помыть руки в воде. Полиция сейчас пытается установить, что произошло с мальчиком после того, как он помыл руки, и как он оказался в воде.

Когда ребенка finally нашли, были предприняты попытки реанимации, но они не увенчались успехом, сказал представитель полиции. Полиция начала расследование причин смерти. Родители, которые были в шоке, получили поддержку от экстренных капелланов.

Европейский Союз выразил соболезнования семье после трагического инцидента. Официальные лица Европейского агентства пограничной и береговой охраны предложили свою помощь в ходе расследования.

Комиссар ЕС по вопросам внутренней политики Ильва Johansson выразила свои deepest sympathies семье и пообещала поддержку ЕС в принятии всех необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

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