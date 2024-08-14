- Шестилетний ребенок утонул в озере - тяжело ранен

Шестилетний мальчик утонул в озере Эйзольцридер-Зее возле Бергирхена (район Дахау) и получил серьезные травмы. Мальчик вошёл в воду без присмотра во вторник, как сообщили полицейские. Когда его семья заметила, что он пропал, они начали искать его. 42-летний мужчина нашёл ребёнка под водой. Он вытащил шестилетнего мальчика на берег и начал делать ему искусственное дыхание, как указано. Мальчика затем доставили в больницу вертолетом.

Семья мальчика родом из Верхней Баварии, где они часто посещали озера для летних развлечений. Несмотря на то, что инцидент произошел возле Бергирхена, они решили вернуться в Верхнюю Баварию, чтобы быть ближе к своей поддержке.

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