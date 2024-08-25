Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиШпеер

Шестилетний проект реставрации собора в Шпейере

Будущее появление собора в distinguo, признанного ЮНЕСКО, в значительной степени будет определяться каркасом для будущего строительства. Реставрационные работы известны своей продолжительностью и дороговизной.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут
В период господства непри reviewers крепостных соборов прошло еще шесть лет, как показывает этот...
В период господства непри reviewers крепостных соборов прошло еще шесть лет, как показывает этот исторический снимок.

- Шестилетний проект реставрации собора в Шпейере

Собор в Шпейере проходит через этап установки лесов в рамках шестилетнего проекта по обновлению, который начался 2 сентября с юго-восточной башни. Глава капитула собора подтвердила это развитие. Посетителям и фотографам следует ожидать ограничений, но главный строитель собора Гедвиг Драбник рада, что наконец-то начались работы по ремонту. Капитул собора сочёл необходимым сразу же устранить осыпающиеся камни и крошащуюся штукатурку на обеих восточных башнях.

Планирование этого значительного проекта по обновлению романской архитектурной жемчужины началось в 2021 году. В 2023 году начнется восстановление фасада юго-восточной башни, за которой последует северо-восточная башня в том же году. Проект предусматривает улучшение поверхностей из натурального камня, фронтона башни и водостоков. Цель состоит в том, чтобы завершить обновление восточных башен к юбилею 2030 года.

Будет построен мост, соединяющий башни.

Из-за исторической ткани и внушительной высоты собора требуется особая осторожность, как заявило руководство собора. Планы по строительству моста, соединяющего восточные башни (до 71 метров высотой), будут реализованы для облегчения будущего технического обслуживания северо-восточной башни.

Предварительные оценки ущерба были проведены в октябре 2021 года. Измерения фасада служат основой для ремонта. Ультразвуковые и вибрационные измерения помогают оценить устойчивость структуры. Отдельные оценки будут сосредоточены на сильно поврежденных потолках 1931 года.

Башни были построены в романский период и были завершены к концу 11 века. Однако успех проекта по ремонту зависит от финансирования, при этом Фонд Европы собора в Шпейере предоставляет 20 000 евро. Дополнительное финансирование поступает из кампаний по сбору средств и фотопроектов. Государство покрывает 40% общих затрат, но требуется срочное дополнительное финансирование. Капитул собора активно работает над поиском дополнительного финансирования.

Ожидаемая стоимость начальной фазы строительства составляет 1,2 миллиона евро. Точная оценка общих затрат на обе башни ещё не определена, так как результаты статических исследований всё ещё ожидаются.

Посетителям, планирующим поездку в Шпейер, следует учитывать текущие ремонтные работы в соборе Шпейера, которые начались 2 сентября. Знаменитая достопримечательность города Шпейера включает в себя запланированное мостовое соединение между восточными башнями, которое должно облегчить будущее техническое обслуживание северо-восточной башни.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Большое количество любителей спорта и рьяных бегунов интересуются адаптацией Cologne Tower высотой...
Федеральные земли Германии

Соревновательное мероприятие по подъему по лестнице в Кельне, Германия

Преодолеть 40 этажей, 732 лестничных пролёта и 135 метров высоты: участники проходят это испытание на конкурсе по подъёму по лестнице. firefighters в компании новичков и экспертов берутся за это дело в высотном офисном здании Кёльна.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Убежище не является жильем, но оно защищает бездомных от жизни на улицах.
Федеральные земли Германии

Примечательно, что в стране значительно возросло число бездомных.

Хотя есть приют, количество бездомных в NRW значительно возросло, что свидетельствует о том, что у них нет собственного жилья.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
"Это служит ярким сигналом".
Федеральные земли Германии

"Это служит ярким сигналом".

- "Это служит ярким сигналом". Сперва было пять контратак, **потом игроки «Брауншвейга» столкнулись с недовольством своих собственных зрителей в присутствии фанатского сектора. "Я полностью понимаю чувства болельщиков. Они хотят чего-то другого", - сказал защитник Яннис Николау после разочаровывающего поражения 0:5 от «Кёльна». Поражение 1:5

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Несложные предупреждения о краже, выданные ADAC из-за нарушения безопасности
Федеральные земли Германии

Несложные предупреждения о краже, выданные ADAC из-за нарушения безопасности

- Несложные предупреждения о краже, выданные ADAC из-за нарушения безопасности Ассоциация помощи на дороге (ADAC) выделяет потенциальные риски безопасности в автомобилях, использующих систему Keyless-Go. По их заявлению, преступники могут усилить радиоволны, излучаемые ключом с помощью подходящего устройства, расширяя их более чем на 300 метров. В результате автомобиль можно разблокировать в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Годовщина независимости Украины: международные партнеры обещают помощь
Политика

Годовщина независимости Украины: международные партнеры обещают помощь

Во время продолжающегося конфликта Украина празднует свою 33-ю годовщину независимости. При dụcствуют все также приносят подарки.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Большое количество любителей спорта и рьяных бегунов интересуются адаптацией Cologne Tower высотой...
Федеральные земли Германии

Соревновательное мероприятие по подъему по лестнице в Кельне, Германия

Преодолеть 40 этажей, 732 лестничных пролёта и 135 метров высоты: участники проходят это испытание на конкурсе по подъёму по лестнице. firefighters в компании новичков и экспертов берутся за это дело в высотном офисном здании Кёльна.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Убежище не является жильем, но оно защищает бездомных от жизни на улицах.
Федеральные земли Германии

Примечательно, что в стране значительно возросло число бездомных.

Хотя есть приют, количество бездомных в NRW значительно возросло, что свидетельствует о том, что у них нет собственного жилья.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
В течение двух с половиной десятилетий "пустая банка" ZDF была основным продуктом.
Культура

В течение двух с половиной десятилетий "пустая банка" ZDF была основным продуктом.

- В течение двух с половиной десятилетий "пустая банка" ZDF была основным продуктом. Завтракать за столом в компании советов по кулинарии, садоводству, новостей из политики, экономики и общества — вот секрет успеха утренней программы "Volle Kanне" ZDF, которая уже 25 лет радует своих зрителей. Миллионы людей включают

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно