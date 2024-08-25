- Шестилетний проект реставрации собора в Шпейере

Собор в Шпейере проходит через этап установки лесов в рамках шестилетнего проекта по обновлению, который начался 2 сентября с юго-восточной башни. Глава капитула собора подтвердила это развитие. Посетителям и фотографам следует ожидать ограничений, но главный строитель собора Гедвиг Драбник рада, что наконец-то начались работы по ремонту. Капитул собора сочёл необходимым сразу же устранить осыпающиеся камни и крошащуюся штукатурку на обеих восточных башнях.

Планирование этого значительного проекта по обновлению романской архитектурной жемчужины началось в 2021 году. В 2023 году начнется восстановление фасада юго-восточной башни, за которой последует северо-восточная башня в том же году. Проект предусматривает улучшение поверхностей из натурального камня, фронтона башни и водостоков. Цель состоит в том, чтобы завершить обновление восточных башен к юбилею 2030 года.

Будет построен мост, соединяющий башни.

Из-за исторической ткани и внушительной высоты собора требуется особая осторожность, как заявило руководство собора. Планы по строительству моста, соединяющего восточные башни (до 71 метров высотой), будут реализованы для облегчения будущего технического обслуживания северо-восточной башни.

Предварительные оценки ущерба были проведены в октябре 2021 года. Измерения фасада служат основой для ремонта. Ультразвуковые и вибрационные измерения помогают оценить устойчивость структуры. Отдельные оценки будут сосредоточены на сильно поврежденных потолках 1931 года.

Башни были построены в романский период и были завершены к концу 11 века. Однако успех проекта по ремонту зависит от финансирования, при этом Фонд Европы собора в Шпейере предоставляет 20 000 евро. Дополнительное финансирование поступает из кампаний по сбору средств и фотопроектов. Государство покрывает 40% общих затрат, но требуется срочное дополнительное финансирование. Капитул собора активно работает над поиском дополнительного финансирования.

Ожидаемая стоимость начальной фазы строительства составляет 1,2 миллиона евро. Точная оценка общих затрат на обе башни ещё не определена, так как результаты статических исследований всё ещё ожидаются.

Посетителям, планирующим поездку в Шпейер, следует учитывать текущие ремонтные работы в соборе Шпейера, которые начались 2 сентября. Знаменитая достопримечательность города Шпейера включает в себя запланированное мостовое соединение между восточными башнями, которое должно облегчить будущее техническое обслуживание северо-восточной башни.

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