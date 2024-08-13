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ПанорамаНовостиСпасательная мощность

Шестилетний мальчик утонул в озере.

Экипажи спасателей извлекли из озера в Эшвейлере, Северный Рейн-Вестфалия, тело шестилетнего мальчика. Родители только ненадолго потеряли его из виду.

 and  Alex Stellmacher
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Северный Рейн-Вестфалия - Шестилетний мальчик утонул в озере.

В Эшвайлере, недалеко от Ахена, шестилетний мальчик был найден мертвым в Блауштайне. Полиция была оповещена в понедельник около 7 вечера из-за пропавшего ребенка, сообщил представитель на следующий день. После масштабных поисковых работ, в которых участвовали пожарная служба, ДLRG, THW и полицейский вертолет, мальчика извлекли из Блауштайна примерно через два часа.

Полиция начала расследование

Попытки реанимировать мальчика оказались безуспешными, сказал представитель. Полиция начала расследование по факту смерти. Preliminary findings suggest that родители ненадолго потеряли ребенка из виду у кромки воды, позволив ему упасть в воду. Ранее об этом сообщала ахенская газета.

Расследование полиции по поводу трагической смерти мальчика подчеркивает необходимость усиления мер безопасности возле водоемов. В таких ужасных ситуациях спасательные возможности служб экстренной помощи, таких как пожарная служба и DLRG, становятся крайне важными.

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