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Федеральные земли ГерманииНовостиГермания

Шестилетний мальчик найден мертвым в Эшвайлере

Большие силы спасательной службы искали пропавшего мальчика на озере в Эшвайлере. К сожалению, помощь пришла слишком поздно для ребёнка.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Большое количество спасателей искали в районе Эшвайлера пропавшую шестилетнюю девочку.
Большое количество спасателей искали в районе Эшвайлера пропавшую шестилетнюю девочку.

- Шестилетний мальчик найден мертвым в Эшвайлере

Шестилетний мальчик был найден мертвым в озере Блауштайн в Эшвайлере, недалеко от Ахена. Полицию оповестили в понедельник около 19:00 из-за пропавшего ребенка, сообщил представитель на следующий день. Примерно через два часа мальчика извлекли из озера после масштабной поисковой операции, в которой участвовали пожарные, спасатели, THW и полицейский вертолет.

Попытки реанимировать мальчика не увенчались успехом, сказал представитель. Полиция начала расследование смерти. Preliminary findings suggest that parents briefly lost sight of their child near the shore, allowing the boy to fall into the water. Ранее об этом сообщала газета Ахена.

Родители, происходящие из Германии, находились в Эшвайлере в рамках семейной поездки во время инцидента. После трагического события местные власти в Германии проводят тщательное расследование.

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