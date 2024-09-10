- Шесть выступлений на предстоящем туре отменены.

Стендап-комик Люк Мокридж (35) сталкивается с растущими последствиями своих грубых шуток о Паралимпиаде. После того, как его новый комедийный спецвыпуск на Sat.1 был прекращен телеканалом, также были отменены шесть шоу его тура "Люк Мокридж - Веселые времена". Концерты, запланированные на 14 сентября в Майнце, 15 и 16 октября в Бонне, 17 октября в Зигене и 25 и 26 октября в Гelsenkirchen, не состоятся.

Места проведения концертов отменяют выступления Люка Мокриджа

Веб-сайт события Франкфуртер Хофф Майнц сообщает: "Шоу Люка Мокриджа, запланированное в рамках тура FUNNY TIMES 14 сентября 2024 года, отменено организатором (Konzertbuero Schoneberg GmbH)." Причины отмены не указаны в сообщении.

Выступления Люка Мокриджа в Бонне также будут отменены. Веб-сайт места проведения "Дом весны" заявляет: "После консультаций с агентством и артистом мы приняли решение отменить два запланированных на 15 и 16 октября концерта Люка Мокриджа." Местоположение публично дистанцируется от "высказываний, которые высмеивают людей с ограниченными возможностями в оскорбительном и неуважительном ключе".

Концерты Люка Мокриджа на 25 и 26 октября в Гelsenkirchen также отменены. Согласно веб-сайту организатора emschertainment, "Мы с глубоким сожалением и удивлением восприняли заявления Люка Мокриджа о Паралимпиаде и людях с ограниченными возможностями в подкасте 'die Deutschen'. Его заявления оскорбительны и постыдны." В результате, запланированные и уже проданные концерты на 25 и 26 октября 2024 года в KAUE в Гelsenkirchen не состоятся.

Выступление Люка Мокриджа 17 октября в зале Леонард-Глассер в Siegerlandhalle также отменено, как указано на веб-сайте места проведения.

Скандальные заявления и реакция

Взрыв и критика последовали после эпизода подкаста "Немцы" Низара (40) и Шайана, в котором Люк Мокридж был гостем. Эпизод, выпущенный в середине августа, содержал нетактичные шутки Люка Мокриджа за счет людей с ограниченными возможностями. В том числе, бывшая трековая велогонщица и двукратная олимпийская чемпионка Кристина Вёгль (33), которая стала парализованной после аварии на тренировке в 2018 году, назвала замечания Люка Мокриджа "отвратительным мусором".

В результате Sat.1 прекратил комедийное шоу "Что в коробке?". Возвращение Люка Мокриджа на телевидение было запланировано на 12 сентября. Он также отказался от краткосрочного события для комедийного сериала "Ночная стирка". Люк Мокридж должен был выступить вместе с другими комиками на сцене в парке замка Падерборн в прошлую субботу (8 сентября), но комедийный вечер прошел - без Люка Мокриджа.

Отмена концертов Люка Мокриджа в различных местах можно интерпретировать как дальнейшие последствия для Люка Мокриджа, так как организаторы событий публично дистанцируются от его спорных комментариев о людях с ограниченными возможностями. Организатор концертов в Гelsenkirchen, emschertainment, выразил глубокое сожаление и удивление по поводу оскорбительных заявлений Люка Мокриджа.

Из-за обратной реакции несколько мест приняли решение отменить предстоящие шоу Люка Мокриджа, что привело к потере шести концертов в целом. В их числе выступления в Майнце, Бонне, Зигене и Гelsenkirchen, где места проведения сослались на его оскорбительные замечания в качестве причины своих решений.

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