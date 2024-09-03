Развязка сериала 'Убийство со Смотровой' - Шесть новых эпизодов загадочного телешоу.

Вперед и вверх! Вторая половина пятого сезона популярного криминального комедийного сериала "Убийство в окне" стартует сегодня, 3 сентября, вторник. Оставшиеся шесть эпизодов, за исключением одного, будут выходить каждую неделю по вторникам в прайм-тайм, начиная с 20:15. Американский комедийный фильм "День сурка" (1993) с Биллом Мюрреем (73) и Анди Макдауэлл (66), а также немецкий триллер "Беги, Лола, беги" (1998) с Франкой Потенте (50) в главной роли вдохновили восьмой эпизод "Повтор Мари", открывающий сезон.

"Убийство в окне - Повтор Мари" - старт второй половины сезона

Комиссар Мари Габлер (Катрин Вахернагель, 45) просыпается от леденящего душу сна, в котором ее возлюбленный, Гизберт Кремер (Кай Шуманах, 48), мертв. К ее удивлению, утром реальность предстает в другом свете: приходит письмо с разводом от бывшего мужа. Кроме того, коллеги по полиции Хайно Фус (Себастьян Шварц, 40) иJennifer Dickel (Ева Бюхнен, 28) настаивают на обязательных стрельбах.

Несмотря на текущие проблемы в отношениях с Гизбертом, он теперь требует от Мари серьезного признания в любви. Когда Мари колеблется, Гизберт уходит обиженный, и происходит несчастный случай...

Оказалось ли леденящее душу сновидение предыдущей ночи реальностью? Мари попадает в петлю времени, подобную "Дню сурка", и должна найти выход.

Даты выхода - и одно исключение

3 сентября - "Повтор Мари"

10 сентября - "Игра в убийство"

17 сентября - "Рената"

24 сентября - "Минни-гольф мафия"

Исключение: 1 октября - Начало четырехсерийного мини-сериала "Герраузен"

8 октября - "Женщины в черном"

15 октября - "День расплаты"

Весь пятый сезон также доступен в ARD Mediathek с 3 сентября.

Успешный возврат после длительного перерыва

В первых трех сезонах "Убийства в окне" (2008-2014) комиссар Софи Хаас (Каролин Петерс, 52), насильно переведенная в живописный эйфельский городок Хенгаш, расследовала местные убийства вместе со своими коллегами по полиции Дитермаром Шaeffer (Бьярне Мадел, 56) и Барбель Шмид (Майке Дросте, 44).

После восьмилетнего перерыва телеканал рискнул: весной 2022 года вышел первый новый сезон (сезон сериала четыре) с обновленным составом. Однако эта новая команда - комиссар из Кёльна Мари Габлер (Вахернагель), также вынужденная расследовать в маленьком городе, и местные полицейские Хайно Фус (Шварц) и Jennifer Dickel (Бюхнен) - смогла завоевать аудиторию.

Не знаю, является ли эта ситуация в "Убийстве в окне" предвестником будущего, но она напоминает истории, в которых главный герой застревает в петле времени.

Несмотря на мои сомнения в участии в обязательных стрельбах, я, похоже, должен подчиниться - не уверен, что отказ был бы лучшим вариантом в текущей ситуации.

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