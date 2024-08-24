- Шесть человек, среди которых несовершеннолетние, получили травмы в результате ДТП.

Шесть человек пострадали в результате внезапного столкновения сзади на автостраде А5 вблизи Алсфельда (район Вогельсберг), как сообщают власти. В их числе были двое маленьких детей и 12-летний ребенок.

54-летний водитель не заметил затор на левой полосе, нажал на тормоза и попытался уйти вправо, в результате чего его автомобиль ударился о бок машины, за рулем которой находился 40-летний мужчина, сопровождаемый женщиной и двумя маленькими детьми.

Все пассажиры пострадавшей машины получили травмы. Их доставили в ближайшие больницы, а также на место происшествия была вызвана вертолетная скорая помощь. Степень полученных травм в настоящее время не уточняется.

Автострада А5 была временно закрыта в течение примерно часа в ходе спасательных работ, что привело к образованию многокилометровой пробки. Предполагаемый ущерб оценивается в 45 000 евро.

Дети, а также их 12-летний спутник, были среди шести человек, пострадавших в аварии. Для обеспечения их безопасности на место происшествия были направлены скорая помощь и вертолетная скорая помощь.

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