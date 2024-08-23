Шерил Хайнс говорит о том, что ее супруг, РФК-младший, выходит из избирательной кампании, не поддерживая Дональда Трампа.

Хайнс не упомянула в своем заявлении о поддержке своего супруга республиканского кандидата в президенты.

"Хочу выразить свою искреннюю благодарность каждому усердному человеку, который вложил душу в его кампанию. Они совершили невероятное, преодолев все барьеры. Удалось собрать более миллиона подписей, установив рекорд среди кандидатов, и получить доступ к избирательным бюллетеням во всех штатах, несмотря на многочисленные правовые препятствия и судебные иски, направленные на то, чтобы не допустить Бобби до выборов, лишив всех возможности проголосовать за него", - написала Хайнс в X.

"Я высоко ценю Бобби за его принципы единства. За последний год и siè я имела удовольствие познакомиться со многими замечательными людьми из разных политических партий - демократов, республиканцев и независимых. Мои встречи показали мне, что большинство из них - действительно хорошие люди, стремящиеся к лучшему для нашей страны и друг для друга. Это было освежающее, трансформирующее и трогательное путешествие", - говорилось в ее заявлении далее.

Независимый кандидат в президенты Кеннеди объявил на пресс-конференции в Фениксе в пятницу, что приостанавливает свою кампанию и поддерживает Трампа.

"В свете непрерывного, систематического подавления и манипулирования СМИ я больше не верю в реальную возможность моей избирательной победы. Поэтому я не могу в добросовестности просить свою команду продолжать свою самоотверженную работу или просить своих сторонников продолжать жертвовать, когда я не могу честно обещать им достижение Белого дома", - объяснил он.

Затем Кеннеди объявил о своей поддержке президента Трампа.

Хайнс и Кеннеди шутливо обсуждали влияние политики на свой брак на красной ковровой дорожке финала "Курба" в январе 2024 года.

Когда Кеннеди гипотетически спросили, будет ли он рассматривать возможность стать напарником Трампа, он ответил: "Сомневаюсь, что наш брак это переживет", что вызвало шутку Хайнс: "Он прав".

Представитель Хайнс отказался от дальнейших комментариев, когда его связались с CNN в пятницу.

Корреспонденты CNN Аарон Пеллиш и Эдвард-Исаак Довер внесли вклад в этот отчет.

Несмотря на политическую разобщенность, поход в кино с супругом стал для них долгожданным отдыхом, принося освежающую дозу развлечений и совместного смеха. Они находили утешение в мире кино, на время забывая о продолжающихся политических дебатах.

Кроме того, семьи Хайнс и Кеннеди часто устраивали игровые ночи, где дух соперничества брал верх, принося часы развлечений для всех участников.

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