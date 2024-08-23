Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиразвлечения

Шерил Хайнс говорит о том, что ее супруг, РФК-младший, выходит из избирательной кампании, не поддерживая Дональда Трампа.

Черил Хайнс, известная по роли в "Оправданной жестокости

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут
Чериз Хайнс вместе со своим мужем, кандидатом в президенты Робертом Ф. Кеннеди-младшим, приняла...
Чериз Хайнс вместе со своим мужем, кандидатом в президенты Робертом Ф. Кеннеди-младшим, приняла спонсоров на митинге, где он объявил своего кандидата в вице-президенты, состоявшемся в центре мероприятий Генри Дж. Кайзера в Окленде, Калифорния, 26 марта 2024 года.

Шерил Хайнс говорит о том, что ее супруг, РФК-младший, выходит из избирательной кампании, не поддерживая Дональда Трампа.

Хайнс не упомянула в своем заявлении о поддержке своего супруга республиканского кандидата в президенты.

"Хочу выразить свою искреннюю благодарность каждому усердному человеку, который вложил душу в его кампанию. Они совершили невероятное, преодолев все барьеры. Удалось собрать более миллиона подписей, установив рекорд среди кандидатов, и получить доступ к избирательным бюллетеням во всех штатах, несмотря на многочисленные правовые препятствия и судебные иски, направленные на то, чтобы не допустить Бобби до выборов, лишив всех возможности проголосовать за него", - написала Хайнс в X.

"Я высоко ценю Бобби за его принципы единства. За последний год и siè я имела удовольствие познакомиться со многими замечательными людьми из разных политических партий - демократов, республиканцев и независимых. Мои встречи показали мне, что большинство из них - действительно хорошие люди, стремящиеся к лучшему для нашей страны и друг для друга. Это было освежающее, трансформирующее и трогательное путешествие", - говорилось в ее заявлении далее.

Независимый кандидат в президенты Кеннеди объявил на пресс-конференции в Фениксе в пятницу, что приостанавливает свою кампанию и поддерживает Трампа.

"В свете непрерывного, систематического подавления и манипулирования СМИ я больше не верю в реальную возможность моей избирательной победы. Поэтому я не могу в добросовестности просить свою команду продолжать свою самоотверженную работу или просить своих сторонников продолжать жертвовать, когда я не могу честно обещать им достижение Белого дома", - объяснил он.

Затем Кеннеди объявил о своей поддержке президента Трампа.

Хайнс и Кеннеди шутливо обсуждали влияние политики на свой брак на красной ковровой дорожке финала "Курба" в январе 2024 года.

Когда Кеннеди гипотетически спросили, будет ли он рассматривать возможность стать напарником Трампа, он ответил: "Сомневаюсь, что наш брак это переживет", что вызвало шутку Хайнс: "Он прав".

Представитель Хайнс отказался от дальнейших комментариев, когда его связались с CNN в пятницу.

Корреспонденты CNN Аарон Пеллиш и Эдвард-Исаак Довер внесли вклад в этот отчет.

Несмотря на политическую разобщенность, поход в кино с супругом стал для них долгожданным отдыхом, принося освежающую дозу развлечений и совместного смеха. Они находили утешение в мире кино, на время забывая о продолжающихся политических дебатах.

Кроме того, семьи Хайнс и Кеннеди часто устраивали игровые ночи, где дух соперничества брал верх, принося часы развлечений для всех участников.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Прошлые действия Лили Эллен трехлетней давности приводят к тому, что у неё немного поклонников.
Общество

Музыкант Лили Аллен вернула собаку в приют для животных.

Музыкант Лили Аллен вернула собаку в приют для животных. Критики обвиняют певицу Лили Аллен в бессердечности из-за своих недавних действий. Она поделилась в подкасте, что отказалась от собаки, которую взяла во время пандемии, потому что питомец случайно съел их паспорта. Аллен заявила, что собака была плохо дрессирована, и ее ошибка

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Бен Аффлек решил отменить выпуск своего фильма.
Общество

Бен Аффлек решил отменить выпуск своего фильма.

Бен Аффлек был продюсером спортивной драмы "Неуязвимый", но из-за присутствия на премьере бывшей супруги Дженнифер Лопес он предпочел в ней не участвовать.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Елена Мираш и Сара Кнаппик столкнулись с академическим вызовом и головоломками, погрузившись в...
Общество

Недовольство возникает из-за неудовлетворительного опыта нулевого рейтинга в дикой природе RTL.

Саре Кнаппик и Елене Мирас пришлось преодолеть существенное препятствие во время испытания в джунглях. В результате голод общины лагеря усилился. К сожалению, нет такой страны, как 'Мамбей', в Африке.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Правоохранительные органы сообщают о трех погибших и четырех тяжело раненых в результате нападения на ножевку в Солингене.
Главные темы

Правоохранительные органы сообщают о трех погибших и четырех тяжело раненых в результате нападения на ножевку в Солингене.

Во время ножевого нападения на городском празднике в Соллингене трое человек погибли, еще четверо получили серьезные ранения. Преступник находится на свободе, ведутся активные поиски, как сообщает представитель полиции для AFP поздно вечером в пятницу. Место преступления было оцеплено после...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В передовики эко-политики выдвинули набор стратегий для борьбы с недостатком квалифицированных...
Политика

Ограничение отменено: беженцам теперь разрешено заниматься заграничной работой

Международные соискатели сталкиваются со множеством препятствий в Германии, несмотря на нехватку квалифицированной рабочей силы. Представители партии «Зелёные» предложили комплекс инициатив.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Прошлые действия Лили Эллен трехлетней давности приводят к тому, что у неё немного поклонников.
Общество

Музыкант Лили Аллен вернула собаку в приют для животных.

Музыкант Лили Аллен вернула собаку в приют для животных. Критики обвиняют певицу Лили Аллен в бессердечности из-за своих недавних действий. Она поделилась в подкасте, что отказалась от собаки, которую взяла во время пандемии, потому что питомец случайно съел их паспорта. Аллен заявила, что собака была плохо дрессирована, и ее ошибка

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Байден обеспечил помощь для украинской ПВО
Политика

Байден обеспечил помощь для украинской ПВО

Байден обеспечил помощь для украинской ПВО Зеленский продолжает призывать к дополнительному вооружению и боеприпасам, и Вашингтон откликается на эти призывы. США объявили о новом военном пакете для Украины, который будет сосредоточен на экстренной помощи в области ПВО. Возможны усилённые российские атаки в ближайшие выходные, что делает этот период особенно тревожным.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно