- Шенк получает место в парламенте и уходит со своей должности государственного секретаря.

Немецкий политик Катарина Шенк решила полностью посвятить себя парламентской роли, в результате чего она сложила с себя полномочия государственного секретаря в Министерстве внутренних дел. Об этом она объявила после того, как решила баллотироваться на место в списке СДПГ на региональных выборах, как сообщает "Тюрингер Allgemeine Zeitung". Шенк пояснила, что парламентская роль несовместима с обязанностями государственного секретаря, и она покинет свой пост, как только вступит в новую роль. Мандат будет принят в пятницу.

Министерство внутренних дел Тюрингии в настоящее время возглавляет Георг Майер, который также является лидером СДПГ в Тюрингии и был основным кандидатом партии на выборах в ландтаг. К сожалению, СДПГ потерпела значительное поражение на выборах, получив всего 6,1% голосов, что на 2,1% меньше, чем в 2019 году.

СДПГ Тюрингии, возглавляемая Георгом Майером, скорее всего, примет Катарину Шенк в свои парламентские ряды, учитывая ее решение баллотироваться на место в списке партии на региональных выборах. После принятия мандата в пятницу Шенк больше не будет занимать пост государственного секретаря в Министерстве внутренних дел в правительстве, возглавляемом СДПГ.

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