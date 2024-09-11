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Федеральные земли ГерманииНовостиСДПГ

Шенк получает место в парламенте и уходит со своей должности государственного секретаря.

До сих пор Катарина Шенк работала Государственным секретарём при Министерстве внутренних дел Георгиа Майера, возглавляемом СДП. Её недавно избрали заместителем и она собирается принять свой парламентский пост.

 and  Mark Rodriguez
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Катарина Шенк, ранее служившая госсекретарём СДП на Австрии, вскоре приступит к работе в качестве...
Катарина Шенк, ранее служившая госсекретарём СДП на Австрии, вскоре приступит к работе в качестве члена парламента в парламенте Тюрингии.

- Шенк получает место в парламенте и уходит со своей должности государственного секретаря.

Немецкий политик Катарина Шенк решила полностью посвятить себя парламентской роли, в результате чего она сложила с себя полномочия государственного секретаря в Министерстве внутренних дел. Об этом она объявила после того, как решила баллотироваться на место в списке СДПГ на региональных выборах, как сообщает "Тюрингер Allgemeine Zeitung". Шенк пояснила, что парламентская роль несовместима с обязанностями государственного секретаря, и она покинет свой пост, как только вступит в новую роль. Мандат будет принят в пятницу.

Министерство внутренних дел Тюрингии в настоящее время возглавляет Георг Майер, который также является лидером СДПГ в Тюрингии и был основным кандидатом партии на выборах в ландтаг. К сожалению, СДПГ потерпела значительное поражение на выборах, получив всего 6,1% голосов, что на 2,1% меньше, чем в 2019 году.

СДПГ Тюрингии, возглавляемая Георгом Майером, скорее всего, примет Катарину Шенк в свои парламентские ряды, учитывая ее решение баллотироваться на место в списке партии на региональных выборах. После принятия мандата в пятницу Шенк больше не будет занимать пост государственного секретаря в Министерстве внутренних дел в правительстве, возглавляемом СДПГ.

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