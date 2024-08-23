Шейн раскрывает случаи детского труда в своей сети поставщиков.

В прошлом году розничный продавец быстрой моды Shein обнаружил два случая использования детского труда на своих фабриках-поставщиках. Эта информация была обнародована в их отчете о устойчивом развитии за 2023 год, так как они стремились укрепить надзор за китайскими производителями, чтобы противостоять критике своей модели бизнеса, ориентированной на низкие цены, которая планировалась к публичному размещению.

В упомянутом отчете Shein заявила, что они приостановили заказы с виновных фабрик до тех пор, пока не усилили свои протоколы, в том числе проверку документов работников. Бизнес с этими фабриками был возобновлен после внедрения этих мер.

Shein заявила, что оба случая были быстро разрешены, с принятием мер, включающими расторжение контрактов с несовершеннолетними работниками, организация медицинских осмотров и, при необходимости, помощь в возвращении к родителям или опекунам.

После этих инцидентов в октябре прошлого года Shein пересмотрела свою политику поставщиков, устанавливая, что серьезные нарушения (названные "нарушениями, ведущими к немедленному расторжению договора") будут приводить к прекращению сотрудничества с поставщиком. Ранее политика допускала до 30 дней для поставщиков на исправление проблемы, в противном случае им грозило увольнение.

Аннабелла Нг, старший директор по глобальным правительственным связям Shein в Сингапуре, прокомментировала, что обновленная политика цепочки поставок была адаптирована на основе отзывов регуляторов и поставщиков. Ранее Shein не сообщала число случаев детского труда, а только процент проверок, выявивших детский труд. В 2021 году это составило 1,8%, в 2022 году - 0,3%, а в 2023 году - 0,1%.

Shein пообещала продолжать решительно бороться с такими нарушениями в будущем, угрожая расторгнуть договоры с несоответствующими поставщиками. В 2023 году Shein провела 3990 проверок, что значительно больше, чем в 2022 году (2812) и 2021 году (664).

Почти все (92%) проверки проводились организациями Bureau Veritas, Intertek, Openview, SGS, Tuv Rheinland и QIMA, и Shein стремится проводить все проверки через такие третьи стороны.

Результаты опубликованных проверок показали меньше серьезных нарушений по сравнению с предыдущим годом.

Повышение выбросов

Отчет о устойчивом развитии Shein за 2023 год, опубликованный более года после отчета за 2022 год, будет изучен инвесторами, которые решат, стоит ли им покупать акции компании при ее публичном размещении. Shein подала заявку на первичное размещение акций в Лондоне в начале июня.

В вводной части отчета CEO Shein Скай Ксу подчеркнул важность усиления управления цепочкой поставок Shein и управления своим углеродным следом, особое внимание уделяя косвенным "выбросам третьего типа".

Shein перевозит товары напрямую от китайских поставщиков к клиентам авиаперевозками, и их выбросы от транспортировки почти удвоились в 2023 году до 6,35 миллиона тонн диоксида углерода, согласно отчету.

У Shein есть 5800 контрактных производителей, большинство из которых расположены в провинции Гуандун, Китай. Компания начала заказывать некоторые товары у поставщиков ближе к своим потребителям, в Турции и Бразилии, заявляя, что это поможет снизить выбросы от транспортировки. В 2023 году Shein сэкономила 49 578 тонн CO2 эквивалента, перейдя с авиаперевозок на морские и наземные перевозки для транспортировки этих товаров.

Shein представила свои цели по сокращению выбросов в июне этого года в рамках инициативы "Научные цели", ведущего глобального арбитра в вопросах установления климатических целей компаниями, и проходит процесс проверки.

Shein создала комитет по устойчивому развитию на уровне совета директоров в июле 2022 года, в который вошли CEO, исполнительный председатель и три представителя инвесторов: партнер HongShan Цзоу Цзяцзя, главный специалист по ESG в General Atlantic Корнелия Гомес и управляющий партнер Brookfield Growth Джош Раффелли.

Нг отказалась комментировать, создала ли Shein комитет для усиления своей корпоративной структуры в преддверии IPO, заявив, что не может отвечать на вопросы, связанные с IPO.

"Однако мы фокусируемся на улучшении наших корпоративных структур в рамках нашего более широкого пути ESG к большей прозрачности и ответственности", - сказала Нг.

Приверженность Shein к адресации критики своей модели бизнеса, ориентированной на низкие цены, привела к усилению надзора за китайскими производителями, чтобы минимизировать случаи, подобные использованию детского труда в цепочке поставок. Из-за двух таких случаев они приостановили бизнес с виновными фабриками и возобновили его только после внедрения корректирующих мер.

Фокус Shein на укреплении своего лидерства в цепочке поставок очевиден в последнем увеличении проверок, проводимых в основном третьими сторонами, с целью снизить серьезные нарушения и свой углеродный след.

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