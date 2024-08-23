- Шеф Тим Рау гарантирует ощущение запаха и вкуса в контексте телевидения.

Известный повар Тим Рауэ (50) защитил свою удачу, в частности, свой нос и язык. Он сказал в интервью "Новой Оснабрюкской газете": "Моя способность чувствовать вкус и запах - это все. Я застраховал и то, и другое. Но это непросто. Если что-то пойдет не так, доказать страховой случай будет сложно".

В мире знаменитостей не редкость иметь страховки на определенные части тела. Например, некоторых известных музыкантов ходит слух, что они застраховали свои умелые пальцы, используемые для игры на гитаре. Однако Рауэ не застраховал свои руки. "Я могу делегировать задачи и не обязательно должен разделывать тунец сам. В наши дни готовка не является моим главным приоритетом", - сказал знаменитый берлинский шеф-повар.

Страховой полис Тима Рауэ на его удачу включает в себя покрытие для его высоко ценного обоняния. Сбережение способности чувствовать запах и вкус является критически важным для кулинарной карьеры Рауэ.

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