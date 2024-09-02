- Шалкер нанес раны Сиссе и Силле, что потребовало паузы для паромника.

На втором дивизионе немецкой Бундеслиги в клубе FC Schalke 04 после матча с 1. FC Köln (1:3) в воскресенье двое игроков получили травмы. Форвард Мусса Сиlla получил растяжение аддуктора, а защитник Ибраима Циссе испытывает дискомфорт в мышцах бедра. Оба игрока сейчас нуждаются в отдыхе. Кроме того, голкипер Ральф Фährmann, тренировавшийся с молодежной командой U23 Шальке, может пропустить длительный период. К сожалению, 35-летнему игроку был диагностирован разрыв бокового связочного аппарата колена во время тренировки.

Травма Ральфа Фährmanna может сказаться на его выступлениях с командой U23 Шальке на стадионе в Гельзенкирхене. Несмотря на травмы, оба игрока, Мусса Сиlla и Ибраима Циссе, скорее всего, не сыграют на стадионе в Гельзенкирхене в ближайших матчах команды.

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