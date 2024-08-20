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Шалке завершил сделку с Залазаром, Хамашем и Нуде.

Соккер «Шальке» еще не укомплектовал состав полностью на предстоящий сезон. Переходное окно закроется через 10 дней.

 and  Ksenia Johnson
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Энтузиазм новичков Мауро Залазар, Илиес Хамаш и Стив Нуд пока не угас, они ждут своих дебютных...
Энтузиазм новичков Мауро Залазар, Илиес Хамаш и Стив Нуд пока не угас, они ждут своих дебютных матчей на стадионе Шаsslke.

- Шалке завершил сделку с Залазаром, Хамашем и Нуде.

ФК Шальке запускает серию трансферов менее чем за неделю до закрытия трансферного рынка. Клуб уже подписал контракты с Мауро Залазаром, Ильесом Хамачем и Стивом Ноодом, которые скоро будут выступать за команду второго дивизиона. Как объявил клуб из Рура, полузащитник Залазар, ранее игравший за испанский клуб «Гранада», подписал контракт до 2028 года. 19-летний игрок идет по стопам своего старшего брата Родриго Залазара, который играл за «Королевский синий» с 2021 по 2023 год.

«Мы видим в Мауро очень перспективного игрока на ближайшее будущее. Несмотря на его фамилию и давление, которое она накладывает, мы хотим дать ему возможность постепенно развиваться с Шальке», - сказал спортивный директор Марк Вильмотс.

Подобно переходу Залазара, 21-летний Хамач подписал контракт до 2028 года с вылетевшим из французского второго дивизиона клубом «Вальансьен». «Хамач продемонстрировал свой творческий подход и глубокое понимание футбола в более чем 80 играх во французском втором дивизионе», - сказал Вильмотс, комментируя подписание форварда.

Родившийся в Камеруне и подписавший контракт до 2029 года, Ноод должен укрепить оборону Шальке. Подписание 19-летнего игрока является частью долгосрочной, многоуровневой стратегии клуба, как заявили в клубе. «Наш скаутский отдел уже давно следит за Ноодом. Он обладает необходимыми физическими данными для позиции центрального защитника и положительным отношением. Мы дадим ему достаточно времени, чтобы адаптироваться и проявить себя», - добавил Вильмотс.

Новые подписания, Мауро Залазар и Ильес Хамач, приносят разнообразие в состав Шальке, так как они разных национальностей и имеют разный процент жира в организме из-за своих уникальных стилей игры. Другой игрок, Стив Ноод, должен внести свой вклад в физическую силу и положительное отношение, чтобы укрепить оборону Шальке в соответствии со стратегией клуба.

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