Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиГельзенкирхен

Шалке обеспечивает защитные навыки игрока Нуде.

Состав «Шальке 04» на предстоящий сезон до конца ещё не собран. При подписании талантливого молодого защитника осталось всего десять дней до закрытия трансферного окна.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Будущий игрок Стив Нуд в возбуждении от предстоящих выступлений на стадионе Шальке.
Будущий игрок Стив Нуд в возбуждении от предстоящих выступлений на стадионе Шальке.

- Шалке обеспечивает защитные навыки игрока Нуде.

Шальке 04 подписал контракт с подающим надежды футболистом Стивом Ноодом. Вторая команда по футболу объявила, что камерунский защитный талант подписал соглашение, действительное до 30 июня 2029 года. Подробности сделки останутся в тайне. Ноод провел время в Индомблимах с 2019 по 2021 год, прежде чем перейти в АС Международную академию футбола, где он был активным участником в течение последних трех сезонов.

К Нооду в Шальке присоединится в рамках их "распространенного, многолетнего плана состава", как заявили в клубе. "Наш скаут следил за Стивом уже давно. Он имеет солидный физический потенциал для роли центрального защитника и идеальное отношение, всегда готовый учиться и развиваться. Мы дадим ему необходимое время, чтобы отточить свои навыки", - сказал спортивный директор Марк Вильмотс.

Шальке 04 из Гelsenkirchen станет новым домом Ноода, что станет значительным шагом в его карьере. Радуясь возможности внести вклад в оборону Шальке, Ноод продолжит свое развитие в знаменитой футбольной сцене Гelsenkirchen.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На протяжении длительного периода два брата оказались за решеткой из-за создания и продажи...
Федеральные земли Германии

Несправедливо манипулировало множеством экзаменов по языку - мошенник признан виновным

Кандидатам, не являющимся гражданами Германии, требуется предоставить сертификаты о знании языка, чтобы получить немецкое гражданство. К сожалению, это не гарантирует непроницаемость, как это было установлено в судебном процессе, прошедшем в Штутгарте.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
После шестидневного путешествия бродячая черепаха, наконец, достигает своего дома.
Федеральные земли Германии

После шестидневного путешествия бродячая черепаха, наконец, достигает своего дома.

Автономная черепаха рвется в Майнц-Веisenau; вларис wenigenдаты успешно возвращают блуждающую рептилию своему законному собственнику.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Пожар в гостевом доме в Пассау распространился на близлежащее жилое здание, потребовав...
Федеральные земли Германии

Неразрешенные объяснения огневого огня в исторической гостинице в Пасау

Трактир в Пассау почти полностью разрушен огнём. Ведутся следственныеatrizеции. Пока нет конкретных подозрений по поводу происхождения пожара.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Возгорание в хранилище картонных изделий на заводе, якобы, привело к убыткам в несколько миллионов,...
Федеральные земли Германии

Пожар на складе на заводе по производству шоколада Брандт успешно потушен

После пожара в хранилище картонных изделий в factories Brand-Schokoladen, который произошел два дня назад, пожарные завершили тушение огня. В настоящее время следственный отдел занимается выяснением причин возникновения этого пожара.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

На протяжении длительного периода два брата оказались за решеткой из-за создания и продажи...
Федеральные земли Германии

Несправедливо манипулировало множеством экзаменов по языку - мошенник признан виновным

Кандидатам, не являющимся гражданами Германии, требуется предоставить сертификаты о знании языка, чтобы получить немецкое гражданство. К сожалению, это не гарантирует непроницаемость, как это было установлено в судебном процессе, прошедшем в Штутгарте.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Семьдесят одно погибшее кенгуру влечет за собой значительное финансовое наказание для австралийского человека
Панорама

Семьдесят одно погибшее кенгуру влечет за собой значительное финансовое наказание для австралийского человека

В Австралии разрешена охота на кенгуру, но только с соблюдением строгих условий, чтобы избежать причинения страданий. Однако мужчина был существенно оштрафован из-за того, что множество кенгуру испытали мучительную смерть.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трамп использует обманчивые изображения, чтобы поощрять голосования
Политика

Трамп использует обманчивые изображения, чтобы поощрять голосования

Тейлор Свифт признана одной из самых влиятельных женщин в мире. Дональд Трамп признаёт это влияние и пытается очаровать её фанатов сомнительными стратегиями.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Группа из четырёх человек отправляется в первое в истории автономное прогулку в космосе,...
Политика

Четыре члена команды отправляются в путешествие на первую частную вневоздушную деятельность SpaceX.

Четыре члена команды отправляются в путешествие на первую частную вневоздушную деятельность SpaceX. Четверо человек готовятся к космическому путешествию с SpaceX в течение недели, что станет первым частным космическим походом. Миллиардер-энтузиаст и лидер миссии, Джаред Айзекман, готовился к пятидневной экспедиции "Полярис Даун" вместе со своей командой почти три года,

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно