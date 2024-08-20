- Шалке обеспечивает защитные навыки игрока Нуде.

Шальке 04 подписал контракт с подающим надежды футболистом Стивом Ноодом. Вторая команда по футболу объявила, что камерунский защитный талант подписал соглашение, действительное до 30 июня 2029 года. Подробности сделки останутся в тайне. Ноод провел время в Индомблимах с 2019 по 2021 год, прежде чем перейти в АС Международную академию футбола, где он был активным участником в течение последних трех сезонов.

К Нооду в Шальке присоединится в рамках их "распространенного, многолетнего плана состава", как заявили в клубе. "Наш скаут следил за Стивом уже давно. Он имеет солидный физический потенциал для роли центрального защитника и идеальное отношение, всегда готовый учиться и развиваться. Мы дадим ему необходимое время, чтобы отточить свои навыки", - сказал спортивный директор Марк Вильмотс.

Шальке 04 из Гelsenkirchen станет новым домом Ноода, что станет значительным шагом в его карьере. Радуясь возможности внести вклад в оборону Шальке, Ноод продолжит свое развитие в знаменитой футбольной сцене Гelsenkirchen.

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