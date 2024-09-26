"Шальке 04" жаждет Рауля, но все же пытается держаться на плаву

Вакантна позиция предыдущего тренера в Шальке, и они тоскуют по его возвращению. Рауль, имя из прошлого, активно обсуждается в офисах, отдаляя их от суровой реальности их текущего положения. Реальность в данном случае заключается в том, что они борются с возможностью вылета, с временным тренером, потерпевшим поражения в последних пяти матчах.

В Гелзенкирхене огромное желание, с нетерпением ожидающее прихода спасителя, который вернет Шальке 04 к успеху. Карлу Герарту, начавшему с многообещающих перспектив, снова не удалось, и поиски продолжаются. Несмотря на то, что проблема с тренером вновь активизировалась, Шальке остро нуждается в очках.

После поражения со счетом 5:3 от Дармштадта, который вот уже несколько месяцев находится в серии кризисов, Шальке скатывается на 16-е место в зоне вылета. Их домашняя игра против Герты, а также недавняя гостевая игра против Преussen Munster являются критически важными для набора очков. Преussen Munster праздновал свою первую победу в сезоне в прошлый уик-энд против Яна Регенсбурга.

Что искали официальные лица в Мадриде?

Руководители Шальке, возглавляемые директором профессионального футбола Беном Мангой, якобы ждут до середины октября, чтобы принять решение о преемнике Герарта. Внимание, похоже, снова обращено на международные таланты, как и в случае с бельгийцем год назад.

Имя Рауля также находится в списке. Испанский форвард, который пользовался любовью болельщиков Шальке своими голами и харизмой с 2010 по 2012 год, теперь возглавляет RM Castilla, вторую команду Реала. Манга и CEO Шальке Маттиас Тилльман посетили Мадрид на прошлой неделе, но нет ясности, искали ли они бывшую звезду Реала.

Манга, контракт которого с Шальке действителен до 2024 года, имеет большую власть после увольнения Герарта и ухода Вилмота. Его действия будут находиться под пристальным вниманием в ближайшие недели. После недавней беседы с журналистами он сделал несколько заявлений по поводу тренерского вопроса, а затем отозвал их, сославшись на их конфиденциальный характер.

Фимпель уточняет свою позицию

Кем бы ни стал преемник Герарта, 35-летний Фимпель, не имеющий необходимой лицензии для долгосрочного назначения на пост главного тренера, вернется в команду U23. Его команда U23 потерпела пять подряд поражений в Региональной лиге Запад после многообещающего старта с 7 очками.

Несмотря на это, Фимпель включил капитана U23 Тима Альбутата в первую команду и отправил игроков, таких как Стив Нооде, Мауро Залазар, Питер Реммерт и Арис Байиндир, в юношескую команду. Доминик Дрекслер также не будет учитываться. Дрекслер поссорился с Герартом и не допускался к тренировкам команды - и, похоже, это продолжится, даже если будет найден новый тренер.

В ходе поисков нового тренера для Шальке желание найти футбольного спасителя очевидно, и имя Рауля часто упоминается из-за его прошлых успехов с командой. Несмотря на их текущие трудности, предстоящие игры Шальке против Герты и Преussen Munster критически важны для получения необходимых очков.

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