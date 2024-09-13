"Шальке 04" в настоящее время переживает ожесточенный всплеск.

22 октября 2023 года Карл Герарс, новый тренер FC Schalke 04, был шокирован. В своей первой игре он наблюдал за событиями, которые его озадачили. Его команда потерпела поражение со счетом 0:3 от «Карлсруэ», что может стать началом трудного пути для бельгийца. Это поражение может стать сигналом к концу его пребывания в клубе. В этот конкретный вечер пятницы команда Шальке, борющаяся во второй лиге, потерпела третье поражение в сезоне, снова от «Карлсруэ», со счетом 0:2 (0:1). Их игра оставляла желать лучшего.

После хаоса прошлого сезона ожидания были высоки, что дела пойдут лучше. Ожидалось, что Шальке вернется в строй, научится ходить снова. Но эта команда оказалась не такой уж и беззаботной прогулкой. В первом тайме они едва смогли создать угрозу. Было несколько моментов, которые могли бы быть опасными, но их исполнение было не лучшим.

«Карлсруэ», с другой стороны, не блистал, но они смогли сохранить контроль над игрой. У них было семь ударов в створ ворот до перерыва, седьмой из которых оказался в сетке. Грузинский форвард Буду Зивзивадзе смог прорваться через разрозненную линию обороны Шальке. Весь оборонительный блок выглядел шатко, в том числе Фелипе Санчес и Мартин Васински, которых подписал новый спортивный директор Бен Манга в летнее время.

Политический поединок Манги

Подписанные новым спортивным директором Беном Мангой в летнее время, 20-летние Фелипе Санчес и Мартин Васински еще не были эффективно использованы тренером Герарсом. Вместо этого он отдавал предпочтение полузащитнику Рону Шалленбергу, который испытывал трудности в своей оборонительной роли. Капитан Шальке, Кенан Караман, позже прокомментировал: «Тренер принимает решения. Я не имею к этому никакого отношения. Если тренер считает, что команда лучше всего будет служить с Роном в центре обороны, мы сделаем все возможное, чтобы соответствовать». Он затем добавил крайне спорное заявление: «Тренер должен чувствовать ситуацию».

Эти слова, возможно, понравились Манге. Спортивный директор проявил мало понимания к стратегическим планам Герарса. Публично он критиковал тренера, заявляя: «У него есть альтернативы, он может пофантазировать». Герарс парировал: «Я отдаю все для Шальке, я не играю в политику». Ясный разговор еще не состоялся, так как Манга в настоящее время в отпуске. Вместо этого CEO Маттиас Тилльманн и спортивный директор Марк Вильмотс вмешались, чтобы разрешить ситуацию. «Мы обсудили этот вопрос», — сказал Герарс. Детали их обсуждения остаются конфиденциальными.

Что дальше? Неясно. Герарс ответил изменениями в составе, но все равно был разочарован. Не только молодые защитники не оправдали ожиданий. Большую часть матча против «Карлсруэ», который теперь временно возглавляет 2. Бундеслигу, команда Шальке оставалась скованной. Лишь во второй половине матча игроки Шальке снова обрели дух, проявили больше храбрости и внезапно создали возможности. Шалленберг головой пробил мяч над целью (61.), а затем форвард Муса Силла не воспользовался хорошей позицией (62.). «Карлсруэ» на мгновение дрогнул, но затем жестко контратаковал. Еще раз Зивзивадзе забил, отправив мяч в сетку в конце хаотичной серии в штрафной.

Несмотря на усилия тренера по изменению состава, второй тайм показал проблески улучшения для Шальке. Но их возрождение было недолгим, так как «Карлсруэ» продолжил доминировать в «Второй футбольной лиге», временно заняв первое место. Проблемы бельгийской команды сохранялись, опасные моменты не перерастали в голы, в то время как грузинский форвард «Карлсруэ» Буду Зивзивадзе продолжал представлять серьезную угрозу, забив еще один гол своей команде.

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