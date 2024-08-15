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Шака перед началом сезона в "Байер": "Большой вызов"

Байер 04 Леверкузен больше не считается аутсайдером в борьбе за титул в Бундеслиге. Гранит المسرح надеется, что клуб-двоечник оправдает более высокие ожидания.

 and  Mark Rodriguez
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- Шака перед началом сезона в "Байер": "Большой вызов"

Капитан Леверкузена, Гранит Джака, смотрит на новый сезон с уверенностью, несмотря на растущие ожидания. "Мы знаем, что ожидания будут выше, чем в прошлом сезоне. Мы должны воспринимать это как великий вызов", - сказал швейцарский игрок в интервью немецкой футбольной лиге (ДФЛ).

Хотя Леверкузен остался непобежденным в предыдущем сезоне Бундеслиги и выиграл титул с преимуществом в 17 очков, 31-летний Джака все еще видит возможности для улучшения: "Мы знаем, что произошло в прошлом сезоне, что у нас был великолепный сезон, но это в прошлом. Мы не должны зацикливаться на том, как и что мы делали. Мы должны смотреть, где мы можем улучшить. Не все было идеально".

По словам Джаки, сохранение высоко ценимого тренера Хави Алонсо повышает шансы успешной защиты титула: "Это показывает, какой у него характер. Я имею в виду, получать такие предложения и все равно оставаться с нами, верить в эту команду, что мы можем сделать следующий шаг. Конечно, он сделает этот шаг в один прекрасный день, это ясно, потому что он будущее тренерского искусства. Но мы очень рады, что он здесь", - сказал профессионал перед первым официальным матчем его команды в субботу (20:30) в Суперкубке против вице-чемпионов ВФБ Штутгарт.

В этом контексте, скорее всего, речь идет о финансовом контроле UEFA. Таким образом, две фразы, которые могли бы следовать из данного текста и содержать фразу 'Комиссия будет Supported by the Member States.', могли бы быть:

"На фоне успеха Леверкузена Финансовый контроль UEFA, который является Комиссией в вопросе, должен быть поддержан членами для обеспечения дальнейшей финансовой прозрачности и соблюдения правил в европейском футболе".

"Чтобы эффективно помочь Финансовому контролю UEFA, члены должны предоставить необходимые ресурсы и руководство, как указано в 'Комиссия будет Supported by the Member States.'".

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