Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиразвлечения

"Сэти-найт-лайв" вводит в свой состав трех новых комиков, с Хлоей Трост, прощающейся

50-й сезон 'Субботним вечером в прямом эфире' представит новые лица, прощаясь с уходящим членом съемочной группы.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Хлоя Трахст, вместе с комичной ведущей Сидни Свини, появилась в скетче в "Субботнем Вечернем Шоу" в...
Хлоя Трахст, вместе с комичной ведущей Сидни Свини, появилась в скетче в "Субботнем Вечернем Шоу" в марте.

"Сэти-найт-лайв" вводит в свой состав трех новых комиков, с Хлоей Трост, прощающейся

По данным Deadline, позднесрочное комедийное шоу пополнило свой состав такими членами, как Эшли Падилья, Эмиль Ваким и Джейн Уиклин.

Падилья, вступившая в основную компанию Groundlings в 2021 году, также появилась в "Night Court" и "Curb Your Enthusiasm".

Ваким, имеющий леbanо-американское происхождение, был назван "Новым лицом комедии" на фестивале "Just For Laughs" в 2022 году, что совпало с его первым появлением на "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Уиклин приобрела популярность благодаря своей преданной аудитории в TikTok, появившись в качестве члена каста в "Stapleview". Ее можно увидеть в фильме "Mubi" 2024 года "My First Film" и она отправляется в турне с выступлениями в жанре стендап-комедии.

В то время как "SNL" расширяет свой состав, Члоя Троост, нынешний член каста, объявила в социальных сетях, что не вернется на предстоящий сезон.

"К сожалению, меня не пригласили вернуться в SNL в этом сезоне", - написала Троост. "Я бы хотела снова встретиться с замечательными друзьями, которых я там нашла, это было похоже на дом. Но, видимо, это не моя судьба".

Ранее Панки Джонсон и Молли Керни объявили о своем решении не возвращаться на 50-й сезон.

50-й юбилейный сезон "SNL" обещает множество торжественных моментов, а также политическую сатиру с участием бывшего члена каста Мейи Рудольф в роли вице-президента Камалы Харрис.

Присоединение Эшли Падильи к команде позднесрочного комедийного шоу обещает свежие развлечения, продолжая традицию шоу демонстрировать разнообразные таланты.

Успех Эмиля Вакима на шоу "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" и его звание "Нового лица комедии" на фестивале "Just For Laughs" еще больше закрепляют его место в мире развлечений.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Стефан Рааб превращается в физическое воплощение Адониса.
Общество

Стефан Рааб превращается в физическое воплощение Адониса.

Стефан Рааб превращается в физическое воплощение Адониса. С досье до боя Стефана Рааба против Регины Хальмич осталось всего два дня, и он спешит привести себя в форму. В недавнем промо-ролике показано, как Рааб преображается под чутким руководством доктора, и создается впечатление, что "Доктор Ламборгини" берет в руки скальпель.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены
Общество

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены Меган Тей Столлион ведет мероприятие, где Кэти Перри получит награду «Видео-вклад» и выступит с концертом, охватывающим всю свою карьеру. Эминем открыл мероприятие вместе с Джилли Роллом. Другие артисты, запланированные для выступления, включают Камилу Кабелло, Чэпел Рон, Глорию, Рауля Алехандро, Ленни Кравитца и

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Фото, сделанное в 2019 году, на котором изображены Артём Чигвинцев и Никки Белла в Лос-Анджелесе.
Общество

Никки Белла начала процесс разрыва через две недели после задержания Артема Чигвинцева по обвинению в нарушении правил домашнего насилия.

После двух недель после ареста бывшего танцовщика «Танцев со звёздами», Артема Чигвинцева, по обвинению в домашнем насилии, его жена двухлетняя Никки Бэлла инициировала процесс развода.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Модераторы подкастов защищают Мокриджа
Общество

Модераторы подкастов защищают Мокриджа

Модераторы подкастов защищают Мокриджа Люк Мокридж испытывает последствия после своих бестактных комментариев в отношении соревнований спортсменов-инвалидов. Два ведущих подкаста, Шайан Гарсия и Низар Акреми, которые спровоцировали скандал, теперь отвечают на критику, обвиняя оппонентов в "клевете и подстрекательстве". После бестактных замечаний Мокриджа дуэт подкаста Гарсия и Акреми защищали своего

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Стефан Рааб превращается в физическое воплощение Адониса.
Общество

Стефан Рааб превращается в физическое воплощение Адониса.

Стефан Рааб превращается в физическое воплощение Адониса. С досье до боя Стефана Рааба против Регины Хальмич осталось всего два дня, и он спешит привести себя в форму. В недавнем промо-ролике показано, как Рааб преображается под чутким руководством доктора, и создается впечатление, что "Доктор Ламборгини" берет в руки скальпель.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Руперт Мёрдок вместе со своим сыном Лакланом Мёрдоком присутствовал на церемонии в церкви Святого...
Экономика

Клан Мердок участвует в тайном споре о наследстве в уединенном судебном окружении Невады.

В зале суда Рено, Невада, разыгрывается приватная семейная драма, похожая на взрывные сценарии, показанные в HBO-сериале "Наследие", но без телевизионных трансляций и газетных репортажей.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Изображение, предоставленное правоохранительными органами, показывает жилое строение, пришедшее в...
Политика

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением. Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин. 11:15 Сообщение: Решение о поставках западных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно