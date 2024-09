"Сэти-найт-лайв" вводит в свой состав трех новых комиков, с Хлоей Трост, прощающейся

По данным Deadline, позднесрочное комедийное шоу пополнило свой состав такими членами, как Эшли Падилья, Эмиль Ваким и Джейн Уиклин.

Падилья, вступившая в основную компанию Groundlings в 2021 году, также появилась в "Night Court" и "Curb Your Enthusiasm".

Ваким, имеющий леbanо-американское происхождение, был назван "Новым лицом комедии" на фестивале "Just For Laughs" в 2022 году, что совпало с его первым появлением на "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Уиклин приобрела популярность благодаря своей преданной аудитории в TikTok, появившись в качестве члена каста в "Stapleview". Ее можно увидеть в фильме "Mubi" 2024 года "My First Film" и она отправляется в турне с выступлениями в жанре стендап-комедии.

В то время как "SNL" расширяет свой состав, Члоя Троост, нынешний член каста, объявила в социальных сетях, что не вернется на предстоящий сезон.

"К сожалению, меня не пригласили вернуться в SNL в этом сезоне", - написала Троост. "Я бы хотела снова встретиться с замечательными друзьями, которых я там нашла, это было похоже на дом. Но, видимо, это не моя судьба".

Ранее Панки Джонсон и Молли Керни объявили о своем решении не возвращаться на 50-й сезон.

50-й юбилейный сезон "SNL" обещает множество торжественных моментов, а также политическую сатиру с участием бывшего члена каста Мейи Рудольф в роли вице-президента Камалы Харрис.

Присоединение Эшли Падильи к команде позднесрочного комедийного шоу обещает свежие развлечения, продолжая традицию шоу демонстрировать разнообразные таланты.

Успех Эмиля Вакима на шоу "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" и его звание "Нового лица комедии" на фестивале "Just For Laughs" еще больше закрепляют его место в мире развлечений.

Читайте также: