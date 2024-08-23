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Сэнди Мейер-Уолден подтверждает новое романтическое участие

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут

Сэнди Мейер-Уолден подтверждает новое романтическое участие

Недавно Амира Похер открыто рассказала о своем новом романтическом увлечении. С другой стороны, Оливер Похер продолжает свою очаровательную кампанию, играя роль обаятельного шутника. И не стоит забывать о Санди Меер-Вёльден, его бывшей и их бывшей лучшей подруге. Она тоже движется дальше, как она гордо подтверждает.

В последнее время подкаст "Похеры - Недавно переработано" Оливера Похера и его бывшей жены Александры "Санди" Меер-Вёльден доминируют взлёты и падения любовной жизни Оливера и его расставание с Амирой. Но в последнем эпизоде на передний план выходит Меер-Вёльден.

В 41 год Меер-Вёльден впервые рассказывает о новом мужчине в своей жизни. Эта новость совпадает с недавними слухами в СМИ. В подкасте Оливер Похер не может удержаться от вопроса своей бывшей: "Ты снова влюблена, как это чувствуется?" Меер-Вёльден колеблется, чтобы обсуждать свои личные дела, но в конце концов признается: "Да, я довольна. Я довольна. Все свежее и волнующее, посмотрим, что принесет будущее. Конечно, всегда остаешься прагматичным. У нас всех были браки, дети, отношения, багаж, и да, ты входишь в это с открытым сердцем и видишь, что принесет будущее".

"Я довольна"

Меер-Вёльден научилась управлять своей личной жизнью на публике за годы. Вот почему она держала свой второй брак и последующие отношения в тени.

В этот момент Оливер не может удержаться от шутки о имени нового бойфренда Меер-Вёльден. Он шутит, что к счастью, в телефонной книге много Александр Мюллеров. 46-летний добавляет: "Странно, я знаю его уже годы. Мы даже работали вместе профессионально, примерно пять-шесть лет назад". Меер-Вёльден подтверждает: "Мы знакомы, все в порядке, я довольна".

Что касается своей собственной любовной жизни, Оливер хочет прояснить ситуацию: "Я не в отношениях, чтобы это прояснить. Потому что идея отношений (...) в данный момент меня не привлекает". Меер-Вёльден шутливо заключает: "Ты холост, я нет".

В ответ на вопрос Оливера о своих чувствах Меер-Вёльден утверждает: "Я не буду обсуждать детали, но я довольна". Несмотря на прошлое, Оливер и Меер-Вёльден продолжают поддерживать дружеские отношения, с Оливером шутя: "Я холост, ты нет".

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