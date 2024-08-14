СЭД: солнечная энергия вспыхивает на сеть

Многие люди сейчас используют солнечные электростанции. Хотя это очень позитивно, у этого также есть свои минусы: согласно анализу, они иногда подают электроэнергию в перегруженную сеть на полную мощность. Необходимы более умные решения.

Бум солнечной энергии в Германии все больше усложняет управление электросетями, согласно исследованию Института экономических исследований (DIW) в Берлине. Исследование показывает, что солнечное энергопроизводство высоко сконцентрировано в полдень солнечных дней, что может привести к временным узким местам в электросетях, особенно на уровне распределения.

Существующая гибкость в интеграции фотоэлектрических систем (ФЭС) не всегда используется оптимально, согласно исследованию. Многие ФЭС были установлены на зданиях в сочетании с аккумуляторами, позволяя домохозяйствам или предприятиям увеличить долю потребляемой ими солнечной энергии.

"Однако почти нет стимулов использовать эти системы хранения как можно более ориентированными на сеть или рынок, так как ни тарифы на подачу электроэнергии, ни, как правило, тарифы на электроэнергию для домохозяйств не дают соответствующих сигналов для этого: вознаграждение и цены одинаковы для каждого киловатт-часа, независимо от текущей рыночной цены", - говорится в исследовании.

Например, может случиться так, что системы хранения ФЭС уже полностью заряжены в летние месяцы в часы наибольшего производства ФЭС, и системы затем подают электроэнергию в сеть на полную мощность, что создает нагрузку на местные электросеты. Чтобы более эффективно управлять электросетями, необходима более быстрая установка "умных" электросчетчиков, согласно исследованию.

Цель расширения уже достигнута

Расширение солнечных электростанций получило значительный импульс. В прошлом году количество новых установок увеличилось почти на 14 гигаватт по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Федерального сетевого агентства. Согласно Министерству экономики, общая мощность установленных солнечных электростанций к концу июня превысила 90 гигаватт. Это означает, что цель федерального правительства в 88 гигаватт к 2024 году уже достигнута.

К 2030 году установленная мощность должна составить 215 гигаватт. Чтобы достичь этой цели расширения, темпы должны продолжать расти, согласно исследованию DIW. Основным драйвером расширения в настоящее время является сильный рост небольших ФЭС на зданиях, которые привлекательны за счет преимуществ самообеспечения. "Но есть и обратная сторона: остается потенциал для свободных полей".

Одной из основных причин недавнего сильного роста является снижение цен на солнечные модули. В последние годы в Китае были созданы очень большие производственные мощности. Однако они в настоящее время далеко не полностью используются, что оказывает давление на цены на модули. Китай доминирует в глобальной цепочке производства ФЭС. Это означает, что дальнейшее расширение сильно зависит от импорта из Китая.

Расширение солнечных электростанций, которое стимулируется установкой небольших систем ФЭС на зданиях и снижением цен на солнечные модули, уже превзошло цель федерального правительства в 88 гигаватт к 2024 году. Однако этот рост солнечных электростанций также создает вызовы, как показывает исследование, которое показывает, что иногда эти электростанции подают электроэнергию в перегруженную сеть на полную мощность.

Чтобы решить эту проблему и улучшить эффективность сети, необходимо быстрее устанавливать "умные" электросчетчики, согласно исследованию. Эти счетчики могут помочь оптимально использовать гибкость в интеграции ФЭС, предотвращая подачу электроэнергии от систем хранения ФЭС в сеть на полную мощность в периоды высокого производства.

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