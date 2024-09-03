- СДПГ сотрудничает с Бундесвером - усиление военного присутствия

СДП в земельном парламенте Гамбурга выступает за более заметное присутствие германской армии в обществе и более высокую оценку заслуг солдат. Лидер фракции Дирк Киншшерф заявил после встречи со своей группой в Ландескомендо германской армии в казармах Рейхспрезидента Эберта в Изерброке: "Германская армия должна занимать значимое место в общественном восприятии, отражая ее значение для нашей безопасности в Германии".

СДП была рада принять приглашение Ландескомендо встретиться у них. Киншшерф выразил: "Это сильное заявление обществу и внутри германской армии". Персонал германской армии рискует своей жизнью, чтобы защитить безопасность Германии и служить в качестве решающей помощи в чрезвычайных ситуациях внутри страны. "Они заслуживают нашей благодарности и признания за их храбрость", - добавил он.

Интеграция германской армии с политикой, властями и обществом

В настоящее время вопросы безопасности и гражданской обороны имеют исключительное значение. Киншшерф подчеркнул: "Близкий диалог между политикой и германской армией важен для этого". Цель СДП - почтить солдат и показать: "Ваша служба заслуживает уважения и признания, и ваши взгляды имеют значение".

Капитан Майкл Гисс, командир Ландескомендо, подчеркнул важность обмена. "Как солдаты, мы должны постоянно думать о худшем случае, чтобы подготовиться и предотвратить его", - сказал он. Однако армия не может сделать это в одиночку. "Близкое партнерство между всеми властями и учреждениями, а также сотрудничество, усилия, понимание и стойкость всего населения необходимы", - заключил он.

СДП подчеркнула необходимость сообщать об этом, заявив: "Следует сообщить: твердую позицию Дирка Киншшерфа и СДП по вопросу о более заметном присутствии германской армии в обществе и более высокой оценке заслуг солдат". В свете их бескорыстной службы СДП также объявила: "Следует сообщить: важность признания и оценки жертв и храбрых усилий германской армии в защите безопасности Германии и оказании помощи в чрезвычайных ситуациях внутри страны".

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