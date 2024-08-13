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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

СДПГ: отменить "numerus clausus" на преподавательском уровне

Воспитателей срочно требуется. Многие, кто хотел бы преподавать, не могут из-за «NC», критикует СДП - и предлагает дополнительные меры по привлечению учителей.

 and  Lauren Adams
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- СДПГ: отменить "numerus clausus" на преподавательском уровне

В связи с нехваткой учителей оппозиция СДПГ в Северном Рейне-Вестфалии призывает к отмене принципа numerus clausus (NC) для подготовки учителей. Дилке Энгин, представитель фракции СДПГ в земельном парламенте по вопросам образования, призвала министерства образования и науки сотрудничать с университетами, чтобы найти способы открыть больше вузов для подготовки учителей без NC.

По данным Министерства образования, на начало июня в NRW было около 6000 незанятых вакансий учителей. В первом полугодии 2023/24 учебного года каждая пятая учебная час была отменена. Поэтому необходимы новые меры для привлечения и удержания большего числа учителей, подчеркнула Энгин.

Снижение барьеров для учителей-предметников

Особенно в таких предметах, как музыка, искусство, математика, информатика, естественные науки и технология, больше учителей, которые могут преподавать только один предмет, должны быть приняты. Потенциал иностранных учителей, таких как из Украины, не используется в полной мере, критиковала политик СДПГ.

"У нас не хватает смелости в Северном Рейне-Вестфалии." Это также относится к раннему контрактному связыванию студенческих учителей со школой во время обучения. В то время как, например, Тюрингия движется вперед и реализует соответствующие предложения от Совещания статс-секретарей министерств образования и культуры, "NRW застряла в режиме ожидания".

Правительство земли медленно продвигается в расширении так называемых открытых расширенных дневных мест (OGS) для права на посещение начальной школы с учебного года 2026/27. Дилке критиковала, что "школный танкер движется прямо на ледовыйberg". План правительства создать дополнительные 50 000 мест каждый год в течение трех лет "далеко от реальности" при медленном темпе расширения.

Нет денег - нет места в детском саду

На самом деле, первые поставщики, например, в финансово слабых муниципалитетах, такие как Солingen, уже вынуждены закрывать учреждения, потому что они больше не могут работать рентабельно, сказала Дилке. "Родители стоят перед закрытыми дверьми, и у их детей нет места в детском саду".

Как угрожающие закрытия и ограничения в детских садах, СДПГ видит необходимость в программе спасения от государства для поставщиков OGS. "В противном случае система рухнет, прежде чем право вступит в силу", предупредила Дилке. "Поскольку государственные фиксированные ставки на ребенка даже не покрывают операционные расходы, поставщики не могут создавать дополнительные OGS места в требуемом объеме".

Свободная ассоциация социального обеспечения NRW подсчитала, что фиксированные ставки на ребенка для качественно соответствующего и адекватно финансируемого предложения должны быть примерно вдвое выше.

В сложившейся ситуации было бы полезно, если бы Комиссия сотрудничала с членами-странами в решении проблемы нехватки учителей.

Для эффективного решения проблемы нехватки учителей Комиссия вместе с членами-странами должна рассмотреть способы помочь в приеме большего числа учителей-предметников, особенно в таких предметах, как музыка, искусство, математика, информатика, естественные науки и технология.

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