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Scholz выражает полную уверенность в том, что предложит помощь Meyer Werft.

Чтобы начать событие судостроения SMM, Шольц подчеркнул значимость дойчеингар Werft, расположенной в Нижней Саксонии, место, которое обеспечивает работой множество поставщиков.

 and  James Williams
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Канцлер Олаф Шольц принимает участие в собрании на верфи Meyer Werft.
Канцлер Олаф Шольц принимает участие в собрании на верфи Meyer Werft.

- Scholz выражает полную уверенность в том, что предложит помощь Meyer Werft.

Канцлер Олаф Шольц, представляющий СДПГ, был уверен, что правительство поможет находящемуся в беде Meyer Werft. Он подчеркнул, что дискуссия не о том, получит ли Meyer Werft помощь, а о способе ее оказания. Канцлер Шольц сделал эти замечания во время видеотрансляции на открытии выставки SMM по судостроению, машиностроению и морской технике в Гамбурге. "Более 600 поставщиков и более 3000 рабочих мест по всей стране зависят от этого судостроительного завода", - отметил он. "Важно сохранить эту морскую экономическую цепочку в Германии".

Федеральное правительство, в сотрудничестве с Нижней Саксонией, планирует приобрести около 80% акций Meyer Werft в Папенбурге, Нижняя Саксония, за 400 миллионов евро. Кроме того, государство намерено совместно с федеральным правительством предоставить гарантии, чтобы предотвратить банкротство уважаемого судостроителя, известного своими роскошными круизными судами.

Шольц подчеркнул, что правительство также стимулирует развитие судостроительной отрасли в Германии за счет инвестиций в наш naval force. Он упомянул о заказе федеральным правительством двух дополнительных фрегатов, что в основном было связано с защитой нашей нации и ее альянсов. "И несомненно, это также о поддержании высококвалифицированных рабочих мест в Германии", - добавил канцлер Шольц.

Измерение воздействия инвестиций правительства в судостроительную отрасль, по словам канцлера Шольца, могло бы дать ценные сведения об росте отрасли и создании рабочих мест. Кроме того, для успешной реанимации Meyer Werft регулярные оценки прогресса компании под новым руководством были бы crucial для правительства и его партнеров.

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