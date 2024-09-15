Считается ли огнестрельное оружие экологически чистым или устойчивым?

Вторжение России на Украину изменило восприятие оружейной промышленности в Германии, сделав ее более позитивно воспринимаемой. Возможно, в скором времени инвестирование в производителей оружия будет считаться устойчивым в Германии, так как немецкие финансовые ассоциации планируют разрешить устойчивым инвестиционным продуктам вкладываться в компании-производители оружия.

Инвесторы, вкладывающие в фонды, ориентированные на устойчивость, в будущем могут невольно финансировать производителей оружия из-за изменений правил, установленных немецкими банковскими и фондовыми ассоциациями. Изменение политики обусловлено политическими событиями и новыми регуляциями, согласно немецкому комитету банковской промышленности (DK). Любые запрещенные международным правом виды оружия все равно будут исключены из инвестиций. План должен быть одобрен соответствующими регулятивными органами перед реализацией. Отказ от "нет" к оборонной промышленности, также известный как минимальное исключение, является "важным шагом на пути к стандартизации на уровне ЕС минимальных требований для устойчивых фондов", как заявляет немецкая ассоциация фондов BVI.

Европейское агентство по ценным бумагам и рынкам (ESMA) теперь позволяет классифицировать производителей оружия как устойчивые, за исключением тех, которые производят запрещенные виды оружия, такие как противопехотные мины и кластерные боеприпасы. "После вторжения на Украину развернулась дискуссия о социальной значимости обороны и вооружений. Мы хотим облегчить эту дискуссию для управляющих фондами и инвесторов", - сказала Магдалена Купер из BVI в интервью ntv.

В будущем управляющие фондами смогут самостоятельно решать, включать ли производителей оружия в свои устойчивые фонды или нет. Сторонники оборонной промышленности утверждают, что она способствует миру и безопасности. Противники придерживаются противоположного мнения.

"Оружие не может быть устойчивым"

Компания Union Investment заявила о своих намерениях избегать инвестиций в оружие в соответствующих продуктах. "Оружие необходимо, но оно не может считаться устойчивым", - сказал фондовый менеджер Union Investment Генрик Понтцен в интервью ntv. Только то, что не влечет за собой значительных негативных побочных эффектов, может считаться устойчивым. Однако такие побочные эффекты присутствуют у оружия - "они приводят к жертвам среди гражданского и военного населения".

Безопасность не должна смешиваться с устойчивостью, сказала Вера Мене, CEO Форума устойчивых инвестиций, в интервью ntv. "То, что что-то необходимо и поэтому должно финансироваться, не делает его устойчивым". Конечно, страна имеет право защищаться оружием в случае нападения.

После вторжения России на Украину объем инвестиций европейских устойчивых инвестиционных фондов в акции компаний-производителей оружия более чем удвоился. По данным "Financial Times", около трети ESG-фондов в Европе и Великобритании сейчас инвестируют €7,7 млрд в этот сектор. В первом квартале 2022 года этот показатель составлял €3,2 млрд. ESG расшифровывается как "экологический, социальный и корпоративное управление с ответственностью".

Анализ Morningstar также показывает, что число европейских ESG-фондов, владеющих более чем 5% акций компаний аэрокосмической и оборонной промышленности, утроилось за последние два года, увеличившись с 22 до 66. Это неудивительно, учитывая существенные рост цен на фондовом рынке - индекс "Stoxx Total Market Aerospace & Defence" вырос более чем на 80% с начала 2022 года.

Инвесторам, скорее всего, придется более внимательно следить за тем, в какие компании вкладываются их устойчивые фонды. Каждый фонд публикует свои инвестиционные принципы, как отметил главный редактор "Finanztip" Герхард-Йозеф Тенхаген в интервью ntv. Это позволяет инвесторам проверить, соответствуют ли инвестиции их личным стандартам.

После вторжения России на Украину немецкие банковские и фондовые ассоциации рассматривают возможность изменения своих правил, чтобы разрешить инвестиции в компании-производители оружия для устойчивых фондов. Это изменение политики может потенциально привести к тому, что инвесторы невольно будут финансировать производителей оружия.

Несмотря на увеличение объема инвестиций в акции компаний-производителей оружия со стороны европейских устойчивых инвестиционных фондов, некоторые организации, такие как Union Investment, все еще выступают против инвестиций в оружие из-за его негативных побочных эффектов, таких как жертвы среди гражданского и военного населения.

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