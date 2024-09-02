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Федеральные земли ГерманииНовостиПлан сокращения

Счетный суд считает, что неразборчивые снижения цен неоправданны

В отличие от других регионов, управляемых на федеральном уровне, Гамбург отличается финансовой стабильностью. Соответственно, финансовые планы Сената содержат амбициозные цели. Однако аудиторское ведомство выявило потенциальные риски и нарушения бюджетных правил.

 and  John Stellmacher
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Орган аудита предупреждает правительство Гамбурга о потенциальных дисбалансах в составе персонала в...
Орган аудита предупреждает правительство Гамбурга о потенциальных дисбалансах в составе персонала в его административной структуре.

- Счетный суд считает, что неразборчивые снижения цен неоправданны

Финансовый надзорный департамент Гамбурга обвинил правящую коалицию в нарушении финансовых правил, предложив всеобщие бюджетные сокращения в проекте бюджета на 2025-2026 годы. Предложенные глобальные сбережения в размере 2,5% считаются чрезмерными, учитывая generalmente здоровое финансовое состояние, заявил Филипп Хёфнер, вице-президент Финансового надзорного департамента.

В простых терминах, глобальные сбережения относятся к обязательным финансовым сокращениям, которые власти должны достичь в течение года. В этом контексте проект Сената, предусматривающий расходы в размере примерно 44 миллиардов евро в течение следующих двух лет, переводится в среднем в 500 миллионов евро ежегодных сбережений.

По мнению аудиторов, максимально допустимая ставка сбережений составляет 2%, с исключениями только в исключительных обстоятельствах, таких как недавняя пандемия. Сенат, который видит это иначе, ранее выразил намерение вернуться к порогу в 2%, заявил Хёфнер. В результате он критиковал: "Цель не достигнута".

Ведущие аудиторы также выразили обеспокоенность по поводу распределения социальных расходов, увеличения затрат в муниципальных корпорациях, таких как общественный транспорт Гамбурга, и увеличения арендных платежей, а также обучения рабочей силы: Сенат должен убедиться, что основные административные обязанности могут быть выполнены в будущем, они посоветовали.

С своим амбициозным бюджетным планом Сенат в настоящее время действует в расширительном режиме, что приемлемо в текущей финансовой ситуации, сказал Хёфнер. Тем не менее, он посоветовал быть осторожным, предупредив: "Сенат и Ассамблея граждан должны быть готовы быстро адаптироваться".

Финансовый надзорный департамент Гамбурга утверждает, что план сокращения правящей коалиции, предлагающий чрезмерные бюджетные сокращения, превышает максимально допустимую ставку сбережений в 2%. В ответ на обеспокоенность аудиторов Сенат ранее выразил намерение придерживаться порога в 2%.

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