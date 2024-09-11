- Счет Шалке "X" был взломан, и он сказал: "Теперь они нацелены на нас"

Кажется, что аккаунт в социальных сетях футбольной команды второго дивизиона Шальке 04 якобы был взломан. "Ой, и у нас проблемы. #Хакер", - поделились в Шальке 04 на платформе после серии загадочных постов, появившихся во вторник вечером.

Один из постов гласил: "Готовьтесь к чему-то большому в сфере криптовалюты! Как вы думаете? Посмотрите на наш следующий пост!". Команда затем продемонстрировала то, что, казалось, было новой коллаборацией в сфере криптовалюты. Вскоре после этого Шальке 04 признал, что это было результатом компрометации их аккаунта. Посты были удалены.

После взлома возникли опасения и по поводу аккаунтов других немецких команд. Несмотря на взлом, Шальке 04 удалось объявить о своем сотрудничестве в сфере криптовалюты.

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