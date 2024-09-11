- Счет голов Адейеми в двух матчах: "Такая серия голов - обычное дело"

Карим Адеямини устанавливает высокий стандарт после своего выдающегося выступления, забив пять голов в двух матчах U21. "Это должно стать моей нормой", - заявил форвард "Боруссии Дортмунд" после победы 10-1 над Эстонией в отборочных матчах ЕМ. "Моей целью было помочь команде победить и одновременно повысить свою уверенность в себе, забивая голы или делая передачи. Я этого добился и очень доволен этим".

22-летний Адеямини, забивший два гола против Израиля и три гола против Эстонии в последних матчах, возвращается в "Боруссию Дортмунд", финалиста Лиги чемпионов, с обновленной энергией. Тренер Антонио Ди Сало сказал: "Цель была укрепить его уверенность. Теперь ему нужно ускориться в Дортмунде".

До этого Адеямини был предметом жарких споров. В ноябре 2023 года он решил не играть за сборную U21 после исключения главного тренера немецкой национальной команды Юлиана Нагельсманна, несмотря на свою просьбу тренироваться с "Боруссией Дортмунд". Это решение вызвало критику.

Но прошлое осталось в прошлом. Адеямини сосредоточен на закреплении своего места в "Боруссии" и получении места в основной команде. Тренер Ди Сало выразил свою непоколебимую уверенность в том, что Адеямини будет играть под руководством Нагельсманна или за него в будущем.

Ди Сало был доволен двумя победными матчами сборной Германии U21, которые привели к финалу ЕМ в Словакии следующим летом. "Наша цель была забить один гол за другим. Это хороший знак", - сказал тренер. Самая крупная победа сборной Германии U21 - 11-0 против Сан-Марино в ноябре 2009 года.

Адеямини не был единственным, кто блистал. Ник Вольтемаде из "Штутгарта", Николо Трезолди из "Ганновер 96", Эрик Мартель из "Кёльна", Макс Розенфельдер из "СК Фрайбург", Тим Лemperle из "Кёльна" и Ансгар Кнауфф из "Фrankfurt" также забили голы за команду против переигравших эстонцев.

Следующий матч - против Болгарии.

Ди Сало признал: "Мы можем насладиться этой победой и голами, которые мы забили". Но он уже смотрит вперед на 11 октября в Регенсбурге, где они хотят "закрепить" победу против Болгарии. Победа гарантирует место в ЕМ, а даже ничья будет достаточно. Если они не смогут выиграть группу, у них все равно есть хорошие шансы оказаться среди трех лучших команд, которые тоже квалифицируются на ЕМ.

После впечатляющего выступления "Боруссия Дортмунд" и Карим Адеямини будут иметь высокие ожидания, с пятью голами в двух матчах. Тренеру Антонио Ди Сало нужно, чтобы Адеямини сохранил свою уверенность и повысил свою игру в Дортмунде.

Следующий матч сборной Германии U21 - против Болгарии, и укрепление своего положения в ЕМ является ключевым для тренера Ди Сало и звездного игрока "Боруссии Дортмунд" Карима Адеямини.

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