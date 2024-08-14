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ОбществоНовостиЯ люблю тебя

Счастлива с новым парнем.

Стефани Гизеринджер появился новый мужчина. В своем подкасте модель раскрыла, что она на седьмом небе от счастья.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута

- Счастлива с новым парнем.

Стефани Гизенгер (27) больше не скрывает своих чувств к новому бойфренду. В последнем эпизоде своего подкаста "G Spot" она открыто поговорила о своих отношениях. Название эпизода "Мой новый горячий бойфренд и другие вопросы о отношениях" было красноречивым - и когда подписчик спросил о ее личной жизни, модель не смогла сдержать восторга.

"В данный момент все замечательно. Я не встречаюсь с другими, я в отношениях. Я счастлива, и все. Я жду всех заголовков, так что пожалуйста, напишите, что он очень сексуален", - ответила она ясно. Сначала ее партнер очень нервировал и "держал на краю". Она была так нервной, что даже не могла пить перед ним: "Я боялась, что сделаю что-то странное". Но теперь, победительница "Германии NEXT Topmodel" 2014 года чувствует себя "самым странным человеком на Земле" по сравнению со своим бойфрендом.

Кто новый партнер Гизенгер?

Хотя Стефани Гизенгер не раскрыла имя своего нового бойфренда, внимательные подписчики, скорее всего, уже знают его. В июне она дала первый намек на своей странице в Instagram с интимной фотографией, на которой не было видно его лица. Через несколько дней она перепостила фотографию в своей истории, на которой видно, как она обнимается с темноволосым мужчиной.

Этот мужчина был идентифицирован как Армандо Майр (32), модель с более чем 100 000 подписчиками в Instagram. Пара также была замечена, обнимаясь в аэропорту в июле. Ранее Гизенгер была в семилетних отношениях с британским YouTuberом Маркусом Батлером (32) до 2022 года.

"Во время сеанса подкаста Стефани не смогла сдержать своих чувств и сказала своему бойфренду: "Я люблю тебя"."В своем эпизоде подкаста она поделилась своей радостью и энтузиазмом по поводу их отношений, сказав: "Я люблю быть влюбленной прямо сейчас".

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