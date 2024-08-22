- Сбытие мечты Джулии Престиа о сельском отеле в живописном итальянском пейзаже

Каждый раз, когда вы гонитесь за чем-то, в конце концов вы найдете это, независимо от того, сколько времени это займет. Я твердо верю в это. Наш виноградник в очаровательном регионе Эмилия-Романья в Италии почти казался судьбой. Я думаю, это было предначертано, и мы должны были оказаться именно здесь.

Взглянув назад, я всегда мечтал управлять своим собственным отелем, уютно спрятанным в объятиях природы. Уютный, элегантный и очень личный бутик-отель, возможно, даже с собственной фермой. Во время моего обучения и работы в сфере финансов в шумном Лондоне я часто фантазировал об этом, но тогда это казалось невозможным. Я не мог себе представить, что моя мечта сбудется.

Вместо этого, после окончания обучения я провел почти 20 лет, живя в Лондоне, работая в сфере финансов, встречая своего итальянского мужа и воспитывая четверых замечательных детей. В конце концов, мы почувствовали необходимость перемен. Мой муж занимался бизнесом поблизости от Реджо-Эмилии, и в один выходной мы решили совместить это с романтическим уик-эндом в сельской местности Эмилия-Романья. Это должно было быть романтическим уик-эндом для двоих - и это превратилось в начало нашей драгоценной мечты. Обратите внимание, мы всегда работаем, даже в выходные - и нам это действительно нравится.

Именно тогда общий друг познакомил нас с виноградником - Tenuta di Roncolo. Этот уникальный исторический особняк в этом районе управлялся семьей, которая искала преемника. Особняк был в плохом состоянии и еле держался на плаву, но мы сразу увидели его потенциал - и влюбились в очаровательную Эмилию, эко-виноградник и возможность основать свой собственный бутик-отель в Италии. Так что после нескольких месяцев размышлений и планирования мой муж и я решили купить особняк.

Отель с характером

Италия славится своими многочисленными потрясающими пейзажами, но я думаю, что Ронколо - одно из самых замечательных мест с исключительным потенциалом. Этот район остается относительно неисследованным туристами, и здесь можно по-прежнему испытать подлинную, нетронутую Италию. Особняк уже управлялся устойчиво предыдущими владельцами, что было очень важно для меня. Поэтому мы сознательно решили продолжать сельское хозяйство и производство вина, бальзамического уксуса и оливкового масла устойчиво, в соответствии с традицией предыдущих владельцев.

С годами мы превратили ветшающий особняк и другие строения в первый роскошный отель в Эмилии, который с тех пор получил награду "Малый люкс". Переоборудование жилых помещений из частного дома в отель было огромной задачей, но мы многому научились. Я принимал каждое решение сам, от концепции ремонта до меблировки в стиле vintage итальянского дизайна до украшения декора. Relais Roncolo 1888 действительно передает многое из моей личности.

Я очень ценю свою связь с природой и страстно увлекаюсь экологическими вопросами. Управление устойчивой фермой очень важно для меня. Мы также сотрудничаем с местными производителями и в основном предлагаем собственные и региональные продукты в нашем ресторане в Лимоние. Особняк является достопримечательностью в этом районе, и это очень важно для меня. Однако не менее важно личное общение с нашими гостями. Я получаю огромное удовольствие, наблюдая за эмоциями, которые вызывает в них этот идиллический рай.

Храбрость мечтать

Наши гости ищут уникальное, эксклюзивное убежище - редкий, нетронутый опыт в природе, изысканную эксклюзивность нашего заведения и отдых от повседневной жизни в неизведанном, подлинном регионе Италии. Мы специально решили основать роскошный отель в Эмилии, чтобы отвечать этим потребностям. Мы являемся местом назначения для гостей, которые хотят исследовать и испытать этот район, его знаменитыйFood Valley и Motor Valley, или просто насладиться Relais Roncolo.

Мы нашли новый дом в Милане, Италия. Город и вся страна являются неисчерпаемым источником вдохновения повсюду. Мы также получили огромную поддержку от наших дорогих друзей, когда мы начали это новое путешествие. Может быть, именно поэтому я полюбил Милан. В нем есть особая энергия - динамичная и интернациональная, но при этом сохраняет достаточно сладкой жизни. Его творческая сцена и богатство искусства и архитектуры вдохновляли дизайнеров на протяжении многих лет, которые также оставили свой след в нашем отеле. Милан был моей музой. Красота города наиболее очевидна в его деталях - в изысканных дверных ручках и замысловатых входах, которые постоянно открывают скрытые сокровища.

Почти через десять лет после того, как мы впервые задумались о переезде в Италию, я вижу, что мы создали нечто действительно удивительное. Недавно я поделился своими мыслями с мужем о том моменте, когда мы впервые открыли для себя этот виноградник. В то время я сказал, что, возможно, пришло время реализовать нашу мечту. И мы просто сделали это. Иногда я все еще не могу поверить в это сам, но я очень благодарен, что мы нашли храбрость превратить это судьбоносное решение в реальность.

В погоне за реализацией моей мечты я обнаружил, что другие причины, в том числе желание нашей семьи перемен и бизнес-вventure моего мужа поблизости от Реджо-Эмилии, сыграли значительную роль в нашем путешествии в Италию. Взглянув на это путешествие, я благодарен, что мы нашли храбрость преследовать наши мечты, независимо от того, насколько маловероятными они казались раньше.

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