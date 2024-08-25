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Сборная Магдебурга проиграла два матча подряд.

 and  Max Becker
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- Сборная Магдебурга проиграла два матча подряд.

Победившая в чемпионате Германия по гандболу команда SC Magdeburg потерпела два поражения в товарищеских матчах перед встречей за Суперкубок против берлинских "Фючсе". В сегодняшнем матче за третье место в Касселе команда тренера Беннета Вайгерта потерпела обидное поражение в серии послематчевых бросков против MT Melsungen со счетом 42:43 (37:37, 19:20). Ранее они уступили со счетом 28:31 (17:16) команде KS Kielce.

Двукратные чемпионы SCM начнут свой официальный сезон в следующую субботу в 18:30, когда сыграют против победителей Лиги чемпионов прошлого года в Дюссельдорфе. В этом матче они встретятся с немецкими вице-чемпионами из Берлина.

Несмотря на недавние поражения от MT Melsungen и KS Kielce, другая берлинская команда, занявшая второе место в прошлом году, представит серьезную угрозу для SC Magdeburg в предстоящем матче. Команда "Фючсе" из Берлина набрала обороты и готова проверить силу SCM в предстоящем матче.

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