- Сборная Германии под руководством DFB начинает подготовку без Мусиалы, нацеленной на Венгрию.

После того, как Джошуа Киммих был назначен капитаном команды, главный тренер Юлиан Нагельсманн начал подготовку к матчу Лиги наций против Венгрии. Полузащитник Джамал Мусиала был единственным отсутствующим на первом занятии в Херцогенаурахе, 21-летний игрок из мюнхенской "Баварии" участвовал только в разминке из-за опасений по поводу нагрузки, как сообщил DFB.

Цель: Укрепить успех на Евро

Нагельсманн и его штаб планируют сохранить существующую систему и стиль игры до матча в субботу (8:45 PM/ZDF) в Дюссельдорфе, сосредоточившись на улучшении прогресса, достигнутом на домашнем Евро. "Мы не будем ничего нового вводить в этом лагере. Мы просто улучшим то, что у нас есть. Наше выступление на Евро было неплохим, но есть определенные аспекты, которые нуждаются в усовершенствовании. Мы доверяем нашему подходу", - сказал Нагельсманн.

Ясно, что Нагельсманну придется найти хотя бы трех ключевых игроков в стартовом составе, поскольку ветераны Евро Мануэль Нойер, Тони Кроос и Илкей Гюндоган завершили карьеру. Нагельсманн подтвердил, что Марк-Андре тер Штеген заменит Нойера в воротах.

Говоря о кандидатуре на замену Кроосу, Нагельсманн упомянул Паскаля Гроса из Дортмунда. "Гросс - один из игроков, которые могут идеально вписаться в эту роль. Он играет похожую роль в Дортмунде, как Кроос делал для нас", - сказал Нагельсманн.

Нагельсманн еще не определился с заменой Гюндогана в атакующей полузащите.

Первый шанс для Штиллера

Анжело Штиллер, единственное новое дополнение к сборной DFB, получит свой дебютный шанс во Франконии, чтобы доказать себя. 23-летний игрок отлично выступал в прошлом сезоне в Штутгарте и заслужил место в национальной команде, по словам Нагельсманна.

После матча с Венгрией национальная сборная Германии сыграет против Нидерландов в Амстердаме через три дня в рамках Лиги наций. Их другой соперник по группе - Босния и Герцеговина. Главная цель Нагельсманна - занять первое место в группе.

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