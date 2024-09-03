Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДжошуа Киммич

Сборная Германии под руководством DFB начинает подготовку без Мусиалы, нацеленной на Венгрию.

В субботу национальная команда начинает снова играть в Лиге наций. Однако не все игроки принимают участие в первом тренировочном занятии во Франконии. Юлиан Нагельсманн по-прежнему должен заполнить две свободные роли.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Марк-Андре тер Штеген становится главным претендентом на тренировку.
Марк-Андре тер Штеген становится главным претендентом на тренировку.

- Сборная Германии под руководством DFB начинает подготовку без Мусиалы, нацеленной на Венгрию.

После того, как Джошуа Киммих был назначен капитаном команды, главный тренер Юлиан Нагельсманн начал подготовку к матчу Лиги наций против Венгрии. Полузащитник Джамал Мусиала был единственным отсутствующим на первом занятии в Херцогенаурахе, 21-летний игрок из мюнхенской "Баварии" участвовал только в разминке из-за опасений по поводу нагрузки, как сообщил DFB.

Цель: Укрепить успех на Евро

Нагельсманн и его штаб планируют сохранить существующую систему и стиль игры до матча в субботу (8:45 PM/ZDF) в Дюссельдорфе, сосредоточившись на улучшении прогресса, достигнутом на домашнем Евро. "Мы не будем ничего нового вводить в этом лагере. Мы просто улучшим то, что у нас есть. Наше выступление на Евро было неплохим, но есть определенные аспекты, которые нуждаются в усовершенствовании. Мы доверяем нашему подходу", - сказал Нагельсманн.

Ясно, что Нагельсманну придется найти хотя бы трех ключевых игроков в стартовом составе, поскольку ветераны Евро Мануэль Нойер, Тони Кроос и Илкей Гюндоган завершили карьеру. Нагельсманн подтвердил, что Марк-Андре тер Штеген заменит Нойера в воротах.

Говоря о кандидатуре на замену Кроосу, Нагельсманн упомянул Паскаля Гроса из Дортмунда. "Гросс - один из игроков, которые могут идеально вписаться в эту роль. Он играет похожую роль в Дортмунде, как Кроос делал для нас", - сказал Нагельсманн.

Нагельсманн еще не определился с заменой Гюндогана в атакующей полузащите.

Первый шанс для Штиллера

Анжело Штиллер, единственное новое дополнение к сборной DFB, получит свой дебютный шанс во Франконии, чтобы доказать себя. 23-летний игрок отлично выступал в прошлом сезоне в Штутгарте и заслужил место в национальной команде, по словам Нагельсманна.

После матча с Венгрией национальная сборная Германии сыграет против Нидерландов в Амстердаме через три дня в рамках Лиги наций. Их другой соперник по группе - Босния и Герцеговина. Главная цель Нагельсманна - занять первое место в группе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Электромотор упал с лестницы, причинив травму головы одному человеку.
Федеральные земли Германии

Электромотор упал с лестницы, причинив травму головы одному человеку.

Идущие пешком по тротуарам сталкиваются с брошенными велосипедами. Велосипедисты едут нестабильно, зигзагами. Отметилась недавняя discourse, приведшая к беспорядкам – без прецедента.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Органы правопорядка в шести территориях начали расследования по цифровому преследованию и упорному...
Федеральные земли Германии

Инциденты киберзапугивания зарегистрированы в шести регионах Германии

Власти обвинили интернет-группу в незаконной деятельности, такой как вводящее в заблуждение представление ситуаций, чтобы спровоцировать вмешательство правоохранительных органов по месту жительства. Сейчас в деле участвует Федеральное ведомство криминальной полиции Германии (БКА).

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
На A38 по-прежнему происходит блокада, препятствующая движению транспорта в сторону Гёттингена, ещё...
Федеральные земли Германии

А38 в Геттинген будет закрыта в течение длительного периода.

- А38 в Геттинген будет закрыта в течение длительного периода. Автомагистраль 38 между Лейпцигом и Гёттингеном останется закрытой еще на несколько дней из-за проблем с дорогой в районе Вайсенфельса. Восстановительные работы после серьезной аварии прошлой недели оказались сложнее, чем ожидалось, как сообщил представитель федеральной компании «Автобан». Асфальтовое покрытие было разрушено

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Спреewald является значительной туристической достопримечательностью в Бранденбурге
Федеральные земли Германии

В сфере туризма вопрос охраны окружающей среды остается позади.

Прошлый год в Бранденбурге отмечен увеличением ночных посещений, но изменения наблюдаются по регионам.Studя доказала, что для туристов имеет ключевое значение экологичная устойчивость.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Электромотор упал с лестницы, причинив травму головы одному человеку.
Федеральные земли Германии

Электромотор упал с лестницы, причинив травму головы одному человеку.

Идущие пешком по тротуарам сталкиваются с брошенными велосипедами. Велосипедисты едут нестабильно, зигзагами. Отметилась недавняя discourse, приведшая к беспорядкам – без прецедента.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Органы правопорядка в шести территориях начали расследования по цифровому преследованию и упорному...
Федеральные земли Германии

Инциденты киберзапугивания зарегистрированы в шести регионах Германии

Власти обвинили интернет-группу в незаконной деятельности, такой как вводящее в заблуждение представление ситуаций, чтобы спровоцировать вмешательство правоохранительных органов по месту жительства. Сейчас в деле участвует Федеральное ведомство криминальной полиции Германии (БКА).

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
На A38 по-прежнему происходит блокада, препятствующая движению транспорта в сторону Гёттингена, ещё...
Федеральные земли Германии

А38 в Геттинген будет закрыта в течение длительного периода.

- А38 в Геттинген будет закрыта в течение длительного периода. Автомагистраль 38 между Лейпцигом и Гёттингеном останется закрытой еще на несколько дней из-за проблем с дорогой в районе Вайсенфельса. Восстановительные работы после серьезной аварии прошлой недели оказались сложнее, чем ожидалось, как сообщил представитель федеральной компании «Автобан». Асфальтовое покрытие было разрушено

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Спреewald является значительной туристической достопримечательностью в Бранденбурге
Федеральные земли Германии

В сфере туризма вопрос охраны окружающей среды остается позади.

Прошлый год в Бранденбурге отмечен увеличением ночных посещений, но изменения наблюдаются по регионам.Studя доказала, что для туристов имеет ключевое значение экологичная устойчивость.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно