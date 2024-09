- Сборная Германии готовится к "Триплет" "Баварии".

После назначения Джошуа Киммиха капитаном команды национальная сборная под руководством главного тренера Юлиана Нагельсманна начала подготовку к матчу Лиги наций против Венгрии. На первой тренировке в Герцогенаурахе все 23 игрока приняли участие, за исключением Джамала Мусиала, который участвовал только в разминке.

Из-за управления нагрузкой Мусиала, Киммих и Александар Павлович получили отдых. Все трое играли в матчах своих клубов Бундеслиги накануне вечером, когда Бавария обыграла Фрайбург 2-0.

Фокус тренировки: укрепить стратегии Евро

Нагельсманн и его тренерский штаб хотят сохранить existing систему и стиль игры команды до матча в Дюссельдорфе в субботу (20:45 CET, ZDF), сосредоточившись на укреплении основы, заложенной на домашнем чемпионате Европы. "Мы не будем вводить новые подходы, а будем концентрироваться на укреплении, так как мы хорошо выступали на Евро, но есть области, требующие доводки", - сказал Нагельсманн.

Из-за ухода ветеранов Евро Мануэля Неуера, Тони Крооса и Ильке Гюндогана в стартовом составе появится как минимум три новых позиции. Нагельсманн подтвердил, что Марк-Андре тер Штеген заменит Неуера в воротах.

Паскаль Гросс, новый игрок Дортмунда, является главным претендентом на позицию Крооса. "Паскаль - один из игроков, которые могут занять эту позицию так же, как это делал Тони для нас", - сказал Нагельсманн. Нагельсманн еще не раскрыл имя замены Гюндогана в атакующем полузащите.

Шанс проявить себя для дебютанта Штиллера

Анжело Штиллер, единственный новый игрок в составе Германии, получит возможность проявить себя на тренировке. 23-летний игрок из Штутгарта провел впечатляющий сезон и заслуживает шанса в национальной команде,according to Нагельсманн.

После матча-открытия против Венгрии немецкая команда сыграет со сборной Нидерландов в Амстердаме через три дня в следующем матче Лиги наций. Босния и Герцеговина - их другой соперник по группе. Единственной целью Нагельсманна является лидерство в группе.

Троица Баварии Джамал Мусиала, Джошуа Киммих и Александар Павлович получили отдых из-за управления нагрузкой после матча их клуба Фрайбурга против Баварии в Бундеслиге. В предстоящих матчах Лиги наций Фрайбург может needing to adjust their strategies without their key players.

Читайте также: