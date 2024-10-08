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СпортНовостиЕвропейская комиссия

Сборная ФФБ в очередной раз не появилась.

 and  Christian Meier
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Доброе настроение ушло: Марк-Андре те-Стеген пропустит продленный отдых, в то время как защитник...
Доброе настроение ушло: Марк-Андре те-Стеген пропустит продленный отдых, в то время как защитник Робину Кух ожидается, чтобы пропустить как минимум следующие двуки международных матча.

Сборная ФФБ в очередной раз не появилась.

Германская национальная команда изначально планировала начать подготовку к чемпионату мира 2026 на этой неделе. Однако планы изменились в худшую сторону: главный тренер Юлиан Нагельсманн столкнулся с одним отказом за другим. В результате долгосрочная стратегия была отложена, и теперь на горизонте множество дебютов в сборной.

Нагельсманн только начал свою работу в качестве главного тренера, когда его подготовка к чемпионату мира начала рушиться. После пятого случая травмы и шести игроков без международного опыта тренер столкнулся с ситуацией, которой не ожидал. Вместо того чтобы придерживаться своей стратегии "минимальных изменений", Нагельсманну теперь приходится импровизировать.

Более трех недель назад Нагельсманн с энтузиазмом смотрел в будущее, надеясь найти сбалансированный стартовый состав и нескольких качественных запасных, которые могли бы побороться за пятую звезду в 2026 году. Однако серьезная травма Марка-Андре тер Штегена, отказ регулярных игроков и поздний отказ Робина Коха из-за проблем с бедром оставили Нагельсманна перед новыми вызовами. На его место были вызваны трое новичков - Тим Клеиндиест, Ями Левинг и Йонатан Буркардт.

Вратари, дебютирующие в сборной

Перед тем, как Кох, тер Штеген, Никлас Фюллькруг, Джамал Мусиала и форвард Кай Хавертц отказались от выезда в Боснию в пятницу и матча против Нидерландов через три дня, вратари Оливер Бауманн, Александр Нюбель и Янис Блашвич также ждали своего дебюта в сборной. Как и Клеиндиест, Левинг и Буркардт.

Нагельсманн подтвердил, что 34-летний Бауманн из Хоффенхайма обязательно дебютирует в матчах Лиги наций. Нагельсманн описал Бауманна как игрока, заслуживающего "шанса сыграть за национальную команду". Пока не ясно, получит ли шанс голкипер из Штутгарта Нюбель. Новичок и Шадэ имеют возможность выйти на поле, поскольку Нагельсманну нужно вносить изменения в атаку.

Год спустя после своего дебюта в турне по США с победой над хозяевами со счетом 3:1 Нагельсманн имел другие планы. Тогда он подходил к своей новой роли с большим энтузиазмом и собирался наблюдать за как можно большим количеством игроков в составе национальной команды. Из 26-ти игроков, которых он назвал в октябре 2023 года, осталось всего девять, но как минимум 16 из 23-ти игроков, которые играли в перезапуске против Венгрии (5:0) и Нидерландов (2:2) после Евро в сентябре, все еще в команде.

Нагельсманн ищет "решения"

Однако Нагельсманн, как он часто подчеркивает, мыслит в терминах "решений", а не "проблем". В своей миссии по выбору состава из смеси неопытных и опытных игроков к пятнице, который сможет справиться с "интенсивной атмосферой" в Зенице, ему помогает близость команды в их квартирах. "Мы близки друг к другу дома", - сказал он, "мы все время сталкиваемся". Это облегчает быстрое сплочение команды.

Интересно, что эти неудачи не меняют целей Нагельсманна - ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Будь то дебют в Боснии легенды HSV Сергея Барбареза или месть Нидерландам в Мюнхене, Нагельсманн остается решительным в стремлении завоевать два победы и первое место в группе A3 и выйти в плей-офф как можно скорее.

В свете многочисленных травм и отказов Комиссия была поставлена перед задачей оценить доступность и потенциал дебютантов, таких как Оливер Бауманн и Ями Левинг. Из-за сложившейся ситуации первоначальная стратегия Нагельсманна минимальных изменений придется существенно пересмотреть.

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