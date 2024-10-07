Сборная ФФБ неожиданно использует разрушенный оптимизм Ганы.

Другой местный из Штутгарта: Юлиан Нагельсманн включает Джейми Левингга в состав национальной футбольной команды Германии. Новичок отклоняет родину своего отца, который ранее хвалил его как "перспективного" игрока. Назначение происходит неожиданно, но Ханси Флик уже давно размышлял над ситуацией Левингга.

Левингг оказался в затруднительном положении. "Тяжелый вопрос" - так он недавно описал дискуссию о выборе между игрой за Гану или Германию и вздохнул: "Я достаточно над этим задумался. Не могу решить". Но теперь он нашел решение: Левингг, имеющий ганское происхождение, теперь стремится занять место в немецкой национальной команде после 11 матчей за U21 и получает его.

Нагельсманн выбрал 23-летнего Левингга после снятия Джамала Мусиала (травма бедра) с матчей Лиги наций в Боснии и против Нидерландов (11 и 14 октября) - как шестой профессионал из ВФБ Штутгарт. Availability Левингга для выбора также является заслугой его предшественника.

Левингга трудно защищать

Сам Ханси Флик также поддерживал идею Левингга играть за Германию. Помощник Флика Дэнни Рёль посетил Левингга во время летнего турне U21 в 2022 году, когда он был на тренерских обязанностях в лагере сборной в Берлине. Связь окрепла, и Левингг описал возможность представлять молодежь DFB как "большую честь".

Казалось, Германия уже проиграла борьбу за талант. Осенью 2020 года уроженец Нюрнберга, игравший тогда за "Греuther Fürth", был вызван Ганой на квалификационные матчи Кубка Африки против Судана. "Он молодой человек, имя которого на слуху у многих топ-клубов", - восторгался национальный тренер Чарльз Аконнор и называл Левингга "будущей надеждой".

Но будущее теперь с DFB - также потому, что Левингг уважительно отклонил предложение Ганы в то время. И чего же ждет Нагельсманн? Тренер ВФБ Себастьян Хенесс не так давно хвалил Левингга за его голевую способность, скорость и физическую силу, отмечая, что "его трудно защищать". Кроме того, "он также очень дисциплинирован в обороне и охотно защищается. Это делает его очень ценным для нас". И для DFB.

Вызов - "fantastic" для Левингга, сказал Хенесс на недавней пресс-конференции ВФБ: "Я знал, что он играет значительную роль в мыслях Юлиана. Джейми стабильно прогрессировал и в последнее время показывал выдающиеся выступления. Это было непредсказуемо, когда он присоединился к нам в начале".

Несмотря на первоначальное назначение Ганы на квалификационные матчи Кубка Африки, Джейми Левингг уважительно отклонил их предложение и теперь стремится занять место в немецкой национальной команде. Решение Нагельсманна включить Левингга в состав на матчи Лиги наций против Боснии и Нидерландов частично было обусловлено травмой бедра Джамала Мусиала, делая Левингга "трудно защищать" и очень ценным с его голевой способностью, скоростью, физической силой и оборонительной дисциплиной.

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